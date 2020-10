La top model Linda Evangelista ha elogiato il “coraggio e la forza” mostrati da un numero crescente di donne che stanno accusando il suo ex marito, il boss dell’agenzia di modelli, Gérald Marie. Le accuse sono pesantissime: cattiva condotta sessuale e stupro. Parlando in esclusiva alla rivista Guardian’s Weekend, Linda Evangelista ha affermato di credere ai racconti delle donne sulle loro esperienze con Gérald Marie. Per oltre trent’anni tra le figure più potenti dell’industria della moda.

“Durante la mia relazione con Gérald Marie, non sapevo nulla di queste accuse sessuali contro di lui, quindi non potevo aiutare queste donne”, ha detto Linda Evangelista. La top model è stata sposata con lui tra il 1987 e il 1993. “Ascoltandoli ora e sulla base delle mie esperienze, credo che stiano dicendo la verità. Mi si spezza il cuore perché queste sono ferite che potrebbero non guarire mai, e ammiro il loro coraggio e la loro forza nel parlare oggi “.

Linda Evangelista contro l’ex: “Credo alle donne che lo accusano di stupro”

Linda Evangelista è una delle modelle appartenenti all’olimpo. Il suo intervento è stato spinto da altre quattro modelle che si sono fatte avanti per accusare il suo ex marito sulla rivista Weekend. Arriva a nove il numero totale di donne che accusano pubblicamente Gérald Marie di cattiva condotta sessuale o stupro. Gérald Marie è l’ex presidente europeo dell’agenzia di modelle Elite, che all’epoca rappresentava alcune delle migliori modelle del mondo. A far parte di Elite: Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Naomi Campbell. Lui fermamente tutte le accuse.

Il mese scorso, i pubblici ministeri in Francia hanno aperto un’indagine sull’ex marito di Linda Evangelista, per accuse, tra cui lo stupro, provenute da parte di quattro donne. Le accuse includono anche Carré Otis, una top model negli anni ’90, che aveva 17 anni ai tempi dello stupro. La violenza era avvenuta ripetutamente mentre viveva nella stanza degli ospiti dell’appartamento di Gérald Marie nel 1986. Gli avvocati di Gérald Marie hanno detto che è stato “estremamente colpito” dalle accuse mosse contro di lui, che contesta fermamente. “Ha intenzione di partecipare attivamente alla manifestazione della verità nell’ambito dell’indagine penale aperta”, hanno detto.