Lila Grace, la figlia di Kate Moss debutta sulla coperta di British Vogue. La figlia data alla luce quando la super modella aveva 27 anni oramai è una ragazza cresciuta. Andiamo a vedere com’è diventata.

Lila Grace Moss Hack

La top model Kate Moss è diventata famosa negli anni ’90 e da allora è stata considerata un punto fermo nell’industria della moda. La star britannica ha sicuramente aperto la strada a molti altri modelli non solo con il suo talento ma anche per la sua altezza. Infatti Kate è alta solo 170 cm, qualcosa che era raramente accettato nell’industria della moda prima della sua fama.

Oggi diamo uno sguardo alla figlia di Kate Moss, Lila Grace Moss Hack, che la star ha dato alla luce quando aveva 27 anni.

Lila Grace ha attualmente ha 18 anni è nata infatti nata, il 29 settembre 2002. Si può affremare con certezza che sua madre Kate è riuscita a tenerla lontana dai riflettori per tutta la sua infanzia. Ad d’oggi, tuttavia, Lila è un’adulta che può prendere grandi decisioni da sola.

Vita privata di Lila Grace

Mentre sappiamo tutti che la madre di Lila Grace è la leggendaria modella degli anni ’90 Kate Moss, molti probabilmente non sanno chi sia suo padre. Il padre di Lila Grace è il direttore creativo e co-fondatore di Dazed Media. Jefferson Hack e Kate si sono frequentati per tre anni (dall’ottobre 2001 all’ottobre 2003) e anche se hanno deciso di separasi, hanno fatto un ottimo lavoro con Lila Grace. È sicuro dire che nessuno è sorpreso di sentire che Lila Grace Moss Hack ha deciso di intraprendere una carriera come modella. Dopotutto, con star come Kaia Gerber e le sorelle Hadid, è abbastanza comune che anche la prole di una modella finisca per diventare una modella. Lila Grace sarà, senza dubbio, un volto che vedremo molto di più sulle copertine delle riviste e sulle campagne dei marchi.

Carriera nella moda

Proprio come la sua famosa madre, Lila Grace ha anche iniziato la sua carriera di modella all’età di 14 anni. Mentre Kate è stata scoperta da Sarah Doukas all’età di 14 anni, sua figlia, non ha dovuto aspettare che qualcuno la scegliesse. Si può dire con certezza che le persone nel settore della moda hanno tenuto gli occhi su Lila Grace sin dal giorno in cui è nata! La giovane modella ha infatti iniziato la sua carriera a 14 anni ma il debutto in passerella è avvenuto solo l’anno scorso. Il 6 ottobre 2020, a Milano, la graziosa figlia di Kate ha sfilato per la collezione Primavera / Estate 2021 di Miu Miu. Kate è estremamente favorevole alla carriera di sua figlia. Mentre lei ha sicuramente avuto un’esperienza abbastanza diversa nell’industria della moda, sua figlia ha qualcosa che Kate non ha mai avuto: un genitore estremamente esporto nel settore. La mamma top model è presente in ogni fase del percorso di Lila Grace, diciamo che è la sua mentore.

La giovane modella ha già abbellito le copertine di Vogue Japan e Vogue Italia ed è solo questione di tempo prima che la star prenda il sopravvento sulle copertine di altre edizioni di Vogue.

Ovviamente, quando si tratta di avere successo nel settore della moda, si tratta di lavorare con i grandi marchi. Ma a solo 18 anni ha già lavorato con alcuni importanti marchi di lusso come Fendi, Marc Jacobs e Dior.