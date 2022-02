Licia Fertz di Buongiorno Nonna è l’influecer più anziana d’Italia: bellissima

La domanda fatidica non cessa di sorprendere: “Ciao Instagram, c’è posto per una ragazza di 88 anni?”. Soltanto una manciata di secondi e giù una valanga di like, commenti e anche condivisioni. Era il settembre 2018 quando Licia Fertz ha esordito su Instagram. Sono ben 209 mila i follower che la seguono come un’ombra, e lei è una vera e propria star dei social.

È il nipote Emanuele Usai a consigliare Licia Fertz di Buongiorno Nonna. A riprenderla nelle stories, sempre presente e anche complice di questo successo zero percento calcolato. “Quando nel 2017 è mancato nonno Aldo, suo marito per oltre sessant’anni, mia nonna è caduta in depressione. Le uscite e lo shopping non funzionavano, così per distrarla e cercare di tirarla un po’ su ho pensato di aprire un profilo in rete: Buongiorno Nonna”.

“Quando è stata l’ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Io pochi giorni fa. Ho preso la mia prima lezione di percussioni. A 90 anni. E mi sono divertita come una pazza! L’età non è un limite. La mente può esserlo. Per il corpo ormai ci sono ottime soluzioni. Tutto il resto sono scuse. Sono felice di condividerla con voi perchè troppo spesso gli anziani vengono considerati pezzi da museo, da conservare al fresco e in un luogo chiuso. Fidatevi, non è così. La libertà è vita per tutti, ma per noi vecchiardi ancora di più. E le prime volte ce lo ricordano. Sei una mia coetanea? Buttati! Hai la fortuna di avere ancora i nonni? Organizza per loro qualche sorpresa! L’amore, che sia per se stessi o per gli altri, è la più grande forma di energia ed è gratis. Consigli sulle mie prime volte? PS: Grazie di cuore alla super @sperdutirob di @staffmusicschool: la migliore insegnante che potessi desiderare! Mi ha fatto scoprire che suonare le congas non solo è divertente, ma aiuta a muovere meglio le mani e aiuta il coordinamento”. ⠀