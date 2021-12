Il campione di Formula 1 Lewis Hamilton vende l’attico di Tribeca per 50 milioni di dollari. L’attico si trova in un complesso di appartamenti che vanta inquilini come Blake Lively e Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Justin Timberlake e Harry Styles.

Lewis Hamilton vince anche nel settore immobiliare

Il campione di Formula 1, Lewis Hamilton, porta il suo carattere da vincente anche nel settore immobiliare di New York. I registri immobiliari mostrano che Hamilton il mese scorso ha venduto il suo attico al 443 di Greenwich Street per 49,5 milioni di dollari, raggiungendo il prezzo richiesto dall’unità. Il pilota aveva già provato in passato a vedere questa proprietà senza nessun successo. Nel 2019 infatti, l’attico di quasi 8.900 piedi quadrati è stato quotato per 57 milioni di dollari.

La casa è stata la più costosa da stipulare a Manhattan durante la penultima settimana di ottobre. Il condominio composto da sei camere da letto comprende una terrazza di 3.246 metri quadrati e un proprio ascensore su tre livelli. Hamilton ha acquistato l’unità dallo sviluppatore Nathan Berman nel 2017 per poco meno di 44 milioni di dollari.

Hamilton e la sua casa

Lewis Hamilton sembra di avere avuto più fortuna questa volta con la proprietà di Greenwich. Infatti l’elenco dice che la sua casa era sul mercato solo per 28 giorni prima di entrare in contratto. L’edificio di otto piani e 53 unità ha molti vantaggi per i suoi residenti. I servizi includono piscina, palestra, sauna, bagno turco, sala giochi e terrazza sul tetto. Il nuovo proprietario dell’attico si accollerà anche i 18.360 dollari di spese comuni mensili. Sebbene Lewis Hamilton lasci il 443 Greenwich nel suo specchietto retrovisore, non andrà lontano. Il pilota nel 2019 ha chiuso un affare per un attico da 40,7 milioni di dollari al 70 di Vestry Street di Related Companies. La residenza di 6.500 piedi quadrati comprende 3.000 piedi quadrati di spazio esterno.

Il 443 Greenwich di MetroLoft Management conta un gran numero di celebrità come inquilini attuali e passati, tra cui Blake Lively e Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Justin Timberlake e Harry Styles.