Leone Ferragni hacker: gioca con l’iPad e rivela tutte le password di famiglia

La foto è stata pubblicata ed è subito sparita, ma gli attenti frequentatori del web hanno fatto in tempo a scattarne molteplici screenshot. Questa è la triste storia di come lo scatto è diventato immediatamente virale in tutta la rete. Chiara Ferragni è stata protagonista di una super gaffe su Instagram.

L’imprenditrice digitale ha pubblicato la foto del figlio Leone mentre giocava con l’iPad. Bisognerebbe sempre ricordarsi di controllare attentamente i contenuti prima di mandarli online, soprattutto se si vantano più di 18Milioni di follower e se il tuo cognome è Ferragni, ahi ahi ahi Chiara! Sullo schermo del dispositivo erano ben visibili alcune scritte: si trattava, delle password degli account dei nonni Ferragnez. Accortasi dell’errore, Chiara ha cancellato su la foto dalle IG Stories ma ormai più di qualche utente aveva fatto lo screenshot.

«Ragazzi, oggi ho pubblicato per sbaglio Leo che giocava con l’ipad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account Facebook, Apple, Instagram e Twitter. Le password sono state tutte cambiate ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core.» @chiaraferragni

Lo scatto postato dalla Ferragni è divenuto immediatamente virale in rete suscitando l’ilarità degli utenti. Ovviamente c’era chi non aspettava altro, pare infatti che alcuni utenti siano riusciti a risalire all’account Twitter postato, e che abbiano trovato numerosi tweet in difesa di Fedez e Chiara Ferragni. Facendo quindi pensare che il profilo in questione fosse stato creato appositamente dai due diretti interessati per difendersi dagli attacchi degli haters, utilizzando così l’anonimato.