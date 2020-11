Leonardo sarà il fiore all’occhiello della prossima stagione di Raiuno, quella che prenderà vita nel 2021. È prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions. In associazione con France Télévisions e RTVE, e co-prodotta e distribuita da Sony Pictures Entertainment. Leonardo è la serie tv ispirata a Leonardo Da Vinci, ad interpretare il Maestro sarà un magistrale Aidan Turner.

Ovviamente la pubblicità sui social, al giorno d’oggi, è tutto ciò che conta, il popolo è il grande giudice, colui il quale è capace di fare grandi numeri. Un utente, estasiato, ha commentato su Instagram nella pagina di @luxvide: “Foto e video davvero suggestivi, che accrescono la nostra curiosità su questo imponente evento e Aidan sono sicura, sarà un magnifico “Leonardo”!!”. Mentre un altro gli ha fatto eco: “Progetto stupendo. Siamo tutti impazienti di vedere in tv il risultato del vostro straordinario lavoro! Grazie!”.

La serie tv Leonardo sarà il fiore all’occhiello della prossima stagione di Raiuno, che prenderà vita nel 2021. È stata in gran parte girata nel Lazio ed ha coinvolto circa 3000 maestranze. Il totale è da brivido: 1900 ore di lavorazione e 2500 costumi realizzati. Leonardo vede tra i produttori esecutivi Luca Bernabei, Frank Spotnitz, Matilde Bernabei, Daniele Passani, Stephen Thompson. Passando per Emily Feller, Brendan Fitzgerald, Freddie Highmore, Corrado Trionfera e Daniel Percival.

The event series #Leonardo, starring #AidanTurner as the Renaissance genius #LeonardoDaVinciwhich will be coming soon on one of the main italian broadcasters, has wrapped after being one of the first major productions to resume during the #Covid-19 crisis.

Sono terminate le riprese della serie evento che andrà in onda prossimamente su @rai1official , #Leonardo, con protagonista Aidan Turner come interprete del genio del #Rinascimento, la prima grande co-produzione internazionale a riprendere la lavorazione dopo il lockdown, grazie all’applicazione di capillari e specifiche misure di sicurezza anti Covid-19.

