Le migliori pizzerie d’Italia dove mangiare il vero lusso made in Italy

Le migliori pizzerie d’Italia 2022. La nostra sacrosanta pizza, uno dei piatti più semplici ma amati della tradizione italiana, invidiata e copiata in tutto il mondo. Non più “solo” la semplice pizza napoletana, ora la pizza è diventato un vero e proprio lusso. Proposta anche dagli chef stellati e diventata parte integrante dei menù dell’alta cucina e rientrando a piena regola anche come vero e proprio piatto gourmet.

Dalla classica margherita ai nuovi ai nuovi abbinamenti come l’esperimento della pizza con il katzoubushi, il piatto sta vedendo sempre più rivisitazioni, anche se la classica pizza margherita rimane sempre la migliore. Le pizzerie hanno un successo tale che anche alcuni imprenditori che nulla hanno a che fare con la ristorazione, hanno deciso di aprire la loro. Proprio come Briatore con il suo “Crazy Pizza”. Ma vediamo quindi le migliori pizzerie d’Italia 2022, dove andare almeno una volta nella vita ad assaporare il vero lusso Made in Italy.

La migliori pizzerie d’Italia 2022: L’antica pizzeria da Michele

Anche considerata da alcuni la “pizza più buona al mondo”. Nel centro storico di Napoli, a due passi dal Duomo, sorge L’Antica pizzeria da Michele. Dal 1870 fino ad oggi, soddisfa clienti da tutto il mondo e si è creata un nome come una delle migliori pizzeria d’Italia che farà fatica perdere.

Pizzaria La notizia, Napoli

Dove “pizzeria” è proprio con la “a”! Il livello delle pizze che vengono sfornate presso “La notizia” è altissimo. Qualità incredibile ed impasto leggerissimo e digeribile, le pizze non puntano tanto all’effetto visivo quanto alla bontà. Il posto è un piccolo locale di appena 30 tavoli di cui il protagonista è il forno a legno, davanti al quale il maestro Enzo Coccia prepara le sue delizie.

Pizzeria Massè, Torre Annunziata

In Corso Vittorio Emanuele III di Torre Annunziata, sempre per rimanere nella madre patria della pizza, sorge Pizzeria Massè. In questo luogo fantastico tutto è artigianale, dalle storiche pizze sino alla birra. Ma c’è di più, oltre godersi una pizza in una delle migliori pizzerie d’Italia, è possibile addirittura cenare sulla terrazza vista mare. Esiste qualcosa di meglio?

https://www.luxgallery.it/pizza-gourmet-le-migliori-d-italia-premiate-a-acqua-di-chef-70274/

Pepe in grani a Caserta tra le pizzerie migliori d’Italia 2022

In pieno centro storico a Caiazzo si possono mangiare le eccellenti pizze di Franco Pepe, il padrone di casa di “Pepe in grani”. In un antichissimo palazzo del ‘700 ma ristrutturato con un design moderno e raffinato, la pizzeria è considerata una delle più buone al mondo. Impasto soffice, leggero e spumoso, prodotti di primissima qualità e fritti da capogiro arrivano sulla tavola pronti per essere divorati.