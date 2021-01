Le auto di lusso delle star. Per alcuni di loro si presenta una vita da veri e propri emiri. All’interno di un universo meraviglioso, quando si parla di auto di lusso si stuzzica innegabilmente sempre la fantasia degli appassionati del settore, e non solo. Questa categoria di vetture, infatti, unisce un fascino incredibile, grazie alle sapienti e magistrali mani dei migliori designer del mondo, a prestazioni da lasciare senza fiato. Quanto costano i prestigiosissimi garage delle star?

Le auto di lusso delle star: Gianluca Vacchi e la sua collezione da sogno

Gianluca Vacchi, noto personaggio italiano, è ampiamente risaputo abbia una passione innata per le auto di lusso, oltre ad un patrimonio stimato che pare superi i sei zeri. Non solo: super tatuato e con i capelli colo argento, innamoratissimo della sua compagna Sharon Fonseca (dalla quale ha avuto la sua prima figlia) vanta un profilo social con più di 16 milioni di follower. L’imprenditore sta avendo sempre più successo sui social network (il boom arrivato nel 2016), dove mostra quotidianamente numerosi dettagli della sua vita rigorosamente “made in luxury”. Anche le sue più grandi passioni sono decisamente poco economiche. Secondo quanto riportato da Motori Magazine, ville, barche e macchine di lusso fanno parte del suo patrimonio inestimabile.

Gianluca Vacchi: la sua più grande passione? Le automobili di lusso

Tra yacht, jet e ville da sogno, Gianluca Vacchi preferisce sempre le automobili. Ha infatti recentemente rivelato che nei suoi garage non possono mai mancare le Rolls Royce. Con queste stupende auto è stato spesso immortalato per strada, condividendo lui stesso su Instagram delle immagini che lo ritraggono in tenere effusioni. Il costo? Cifre da capogiro. Come ad esempio quello del modello prestigiosissimo Rolls Royce che arriva a sfiorare fino a mezzo milione di euro. Possiede anche la versione decappottabile. Le sue “bimbe” lussuose sono tutte, ovviamente, con interni personalizzati.

Le auto di lusso delle star: Gianluca Vacchi re delle auto luxury

Su alcune delle auto che ha acquistato Gianluca Vacchi ha fatto incidere le sue iniziali sulla carrozzeria, ma questo è solo uno dei dettagli originali e univoci che l’imprenditore utilizza per personalizzare le sue macchine. Tra le sue auto di lusso ci sono anche delle Lamborghini, delle Ferrari e delle McLaren. Un patrimonio inestimabile. Il suo profilo Instagram è davvero ricco di foto con le sue adorate “dolci metà” ed è una delle ragioni per le quali ha così tanti follower. Una vera e propria collezione luxury, che non comprende però solo vetture a quattro ruote. Possiede anche diverse moto, in particolare le Harley Davidson.