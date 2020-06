Avere dei glutei sodi e alti è un obiettivo di tante donne. Con l’estate che si avvicina ancor di più, soprattutto perché siamo costrette ad indossare bikini, shorts e vestitini che mettono in evidenza il lato b. Ma non è facile avere un fondoschiena da urlo: ci vogliono esercizi che richiedono costanza e tanta buona volontà. Per rimettersi in forma dopo la quarantena occorre infatti allenarsi tutti i giorni. Senza risparmiarsi, stando attente all’alimentazione. Ecco di seguito un elenco di tre esercizi da fare in casa quotidianamente per ottenere un lato B marmoreo, da fare invidia alla più tonica delle influencer.

Lato B perfetto: esercizi da fare a casa per ottenere risultati eccellenti in poco tempo

Partiamo dagli esercizi da fare su un cubo rigido volti ad alzare i glutei. Basta soltanto un gradone e tanto fiato. Una strategia utile per cominciare anche la sessione di allenamento dal momento che è il top per il riscaldamento per le articolazioni. Bisogna salire sul cubo prima con un piede e poi con l’altro. Quindi scendere, sempre a gambe alternate e, una volta a terra, ripetere il movimento con la gamba opposta. Perché l’esercizio dia i suoi frutti è necessario eseguire 3 serie da 30 ripetizioni (15 per gamba), con un recupero di 10 secondi tra una serie e l’altra. Alle donne più allenate consigliamo di eseguire il medesimo esercizio saltando sul cubo a piedi pari: dunque scendere e saltare senza fermarsi. Ovviamente in questo caso è necessario prima scaldare le gambe con qualche movimento semplice, onde evitare strappi e problemi alle ginocchia.

Dagli esercizi col cubo agli squat continui

Tra le certezze del mondo del fitness vi è lo squatt, che si rivela l’alleato vincente per un lato B scolpito. Gli squat possono essere eseguiti con o senza carico e con o senza elastico sulle cosce. Attenzione alla schiena ovviamente nel caso di bilancieri! Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di fare gli esercizi lasciandosi seguire da un istruttore di sala o da un personal trainer, proprio per non sbagliare. Se siete a casa da soli vi invitiamo invece a guardare con cura qualche tutorial onde evitare appunto imprevisti che possano far soffrire la zona lombare e cervicale, che sono le più impiegate per questo tipo di attività.

Lato B perfetto, come ottenerlo? Esercizi da fare in vista dell’estate 2020

Accanto agli slanci laterali e posteriori per assottigliare le gambe ancora di più vi consigliamo di praticare in casa lo skip, con o senza peso. Una calciata a ginocchia alte, che mantiene allenate non solo i polpacci, ma anche le braccia e la fascia addominale. Un esercizio semplice, ma efficace che va ripetuto almeno per tre volte, per 40/60 secondi l’una. Tra una sezione e l’altra giusto 15 secondi di recupero. In alternativa è possibile fare le scale di casa, magari due gradini alla volta. Sempre stando attente a non cadere e inciampare!