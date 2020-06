Monica Bellucci é senza dubbio la più francese degli italiani e una delle donne più belle del mondo. Prima di essere una grande attrice con la filmografia a 5 stelle, Monica è soprattutto una madre, quella di Deva e Léonie, entrambe frutti del suo amore con Vincent Cassel. A 55 anni, Monica Bellucci vanta una carriera davvero lunga ed elaborata, certamente brillante. È in Dracula di Francis Ford Coppola che si inizia a notare la luce della Bellucci. Da Stephen Hopkins a Christophe Gans passando per Bertrand Blier, Spike Lee o persino Sam Mendes, l’attrice ha interpretato ruoli per i più grandi registi, a testimonianza del suo talento. Odiata e amata allo stesso tempo, di sicuro invidiatissima…

Ammirare lo stile di una donna come Monica Bellucci è semplice, anche perché sotto ai suoi capi più o meno firmati (di solito più) c’è comunque lei, la Diva. Nello scatto postato sul suo account Instagram ufficiale, Monica appare in primo piano, appoggiata su un gomito, con indosso un completo blu elettrico. Quella che sembra un pezzo unico, con ogni probabilità una tutina attillata, si poggia delicatamente sul décolleté, esaltandone la forma perfetta e vestendolo di trasparenze.

Nella didascalia ha scritto semplicemente:

”Blue Velvet” by @vanmalder Photographer for @harpers_bazaarkz

Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale

Styled by @farouk_chekoufi

Jacket @fannypoletticouture

Trouser @eliesaabworld

Assistant Phot. @k_wiessner

Image Agent @karinmodels

#monicabellucci#hatpersbazaar#bluenote#photographer#patricevanmalder#eliesaab#fannypoletti#моникабелуччи

Neanche a dirlo, sono stati stati moltissimi i commenti dei suoi fan, affascinati dal suo magnetismo che sembra non risentire affatto dei segni del tempo. Magnifique anche la sua chioma ultra audace!

Monica Bellucci: mamma e diva

Prima di essere la star che è oggi, Monica Bellucci, dicevamo, è soprattutto una mamma. Le sue figlie, la sua battaglia. La sua famiglia è stata costruita con Vincent Cassel. Durante gli anni di amore, i due attori diventano genitori di Deva, nata nel 2004 e Léonie, nata nel 2010. Due figlie divenute la ragione di vita della loro madre che, come ha fatto capire ad inizi dicembre, sul palco di “C à Vous”, per loro potrebbe abbandonare tutto nessuna esitazione. «Essere madre mi rimette le lancette in orario. Vuol dire che a me piace soprattutto essere in contatto con la vita. Facciamo un lavoro magnifico, è vero, ma la nostra vita non è il tappeto rosso […] c’è un momento in cui viene facile pensare che i miei bambini vengano prima di tutto».

Una dichiarazione, quella di Monica Bellucci, che fa capire come anche il cinema possa diventare un peso, nel caso della Bellucci facile da abbandonare.