Lapo Elkann si è sposato! Joana è sua moglie e in Portogallo sono avvenuta le nozze segrete

La cerimonia si è tenuta in Portogallo, paese natale di Joana, dove due anni fa ha avuto inizio la loro magica storia d’amore. Il fatidico ‘Sì, lo voglio’ è stato pronunciato nell’intimità di pochissimi invitati: familiari e amici più stretti. Era stato il mag di Signorini, Chi, a dare l’annuncio del matrimonio di Lapo Elkann, a inizio 2021. Era stato il rampollo stesso ad aver presentato l’anello, un pezzo unico in stile art déco realizzato in collaborazione con Damiani. “È un anello che unisce tradizione e innovazione, passione e amore” aveva dichiarato l’ imprenditore. E ancora: “La struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo, quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni”.

Lapo Elkann ha sempre mantenuto una rigida privacy sulla propria storia con Joana: “E’ l’unica donna al mondo in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso” aveva detto l’erede di casa Agnelli a Domenica in, intervistato da Mara Venier. E sempre nel giorno del suo compleanno, il suo brand Italia Independent ha presentato la nuova collezione di occhiali ‘Laps’ 2021-22 che – come per le passate stagioni – porta la firma proprio di Lapo Elkann. Fil rouge dell’intera collezione é il guardaroba dell’avvocato Agnelli in cui pezzi sartoriali raccontano attraverso lo stile, il tempo in cui ha vissuto e nello stesso tempo la lungimiranza che ha guidato la sua vita. Fonte di ispirazione la Dolce vita: tempi eleganti, affascinanti e seducenti fatti di misteriosa malinconia – perlopiù nascosta dietro occhiali scuri e di gran fascino, nell’ebbrezza del boom economico.