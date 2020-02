Lady Gaga ha un importante aggiornamento sulla sua vita: si è fidanzata! Lunedì pomeriggio, la pop star di 33 anni è corsa su Instagram per rendere ufficialmente nota la sua nuova storia d’amore con Michael Polansky. Chi è e che lavoro fa il ricco fidanzato di Gaga…

«Ci siamo divertiti così tanto a Miami», ha scritto nella didascalia del post, insieme a una foto romantica di lei e il suo fidanzato. «Amore per tutti i miei piccoli mostri e fan, sei il migliore!».

Nello scatto, la vincitrice dell’Oscar è stata fotografata seduta sulle gambe del suo ragazzo. L’effetto immediato è quello di complicità palpabile, mentre entrambi si sorridono a vicenda e con le braccia avvolte l’uno attorno all’altra. Inoltre, la coppia sembrava essere su una barca, probabilmente presa in occasione del loro viaggio a Miami. Durante il fine settimana, Gaga si è recata al The 305 per esibirsi allo spettacolo AT&T TV Super Saturday Night.



Lady Gaga è davvero felice con Michael Polansky

Al momento, le notizie fornite dal magazine E! hanno confermato l’identità di Michael, facendoci apprendere che è il CEO del Parker Group di San Francisco. «Né lui né Gaga volevano ancora venire allo scoperto, ma hanno comunque deciso di renderlo pubblico al Super Bowl», ha dichiarato una fonte. «Le piace davvero tanto! Sono opposti l’una all’altro, il che è davvero positivo per lei. È molto benestante, intelligente e un investitore. A lui importa molto di Gaga, e nel frattempo è molto discreto e in genere non ama la vita pubblica». E mentre i due nn hanno messo a tacere il chiacchierio durante la loro mini vacanza, questa non sarebbe proprio la prima volta che mettono in mostra la loro storia d’amore. Una fonte top secret avrebbe spifferato a E! La notizia che Michael fosse proprio l’uomo misterioso che Lady Gaga ha baciato alla vigilia di Capodanno.

«Sta uscendo con lo stesso ragazzo da oltre un mese. Si vedono da prima delle vacanze ed è pazza di lui. È lo stesso ragazzo con cui ha trascorso il capodanno e si vedono già da settimane». Aveva rivelato l’insider, che poi ha aggiunto: «Sono stati in giro a Los Angeles e hanno trascorso molto tempo a casa sua. Lo sta portando con sé ovunque vada e sono letteralmente inseparabili». La nuova storia d’amore di Gaga arriva solo pochi mesi dopo aver avuto la tresca con l’ingegnere del suono, Dan Horton. Tuttavia, sembra proprio che la loro storiella non sia mai veramente decollata, avendo una breve vita di appena tre mesi. Una cosa è certa, adesso Lady Gaga sembra più felice che mai.