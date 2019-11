Lady Gaga sta tornando sul grande schermo, e questa volta interpreterà un personaggio piuttosto diverso dal solito. Un anno dopo la premiere di A Star Is Born, la cantante-attrice 33enne poliedrica è stata lanciata in una nuova pellicola. Il film in cui recita la Germanotta altro non è che il racconto dell’omicidio di uno dei membri della famiglia Gucci. Per chi non avesse inteso, ci stiamo riferendo proprio alla famiglia Gucci imperatrice del regno moda. Dei ricchi mondani italiani più un omicidio misterioso più Lady Gaga? Ma non vediamo letteralmente l’ora!

Se mi lasci ti… uccido

Gaga sarà al centro della storia dell’assassinio, interpretando Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci, nipote del fondatore Guccio Gucci, e colui il quale fu, appunto, giustiziato. La Reggiani (interpretata da Lady Gaga) soprannominata “Vedova Nera”, fu poi processata e condannata per aver organizzato l’uccisione dell’ex coniuge negli anni ’90. Morte avvenuta sui gradini del suo ufficio, potremmo aggiungere. Trascorse 18 anni in prigione prima di essere rilasciata tre anni fa, nel 2017.

Il profilo dell’assassina

Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, mandante dell’omicidio, venne condannata inizialmente a 29 anni poi ridotti a 26 in appello. Il 9 novembre 2000 tentò il suicidio in carcere impiccandosi con le lenzuola alle sbarre della sua cella, venendo salvata. Inizialmente aveva rinunciato alla semilibertà poiché, come da lei dichiarato «non aveva mai lavorato in vita sua». Il 20 febbraio 2017 divenne completamente libera una volta terminato il percorso di rieducazione. Ora lavora per una nota marca di moda milanese, dopo aver scontato 17 anni di carcere.

Il film con Gaga

Il film, che non ha ancora ricevuto un titolo ufficiale, sarà diretto da Ridley Scott e basato sul libro di Sara Gay Forden. Il libro si intitola The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Questo è il primo ruolo di Gaga da quando ha recitato in A Star Is Born al fianco di Bradley Cooper, lo scorso anno. Ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale, per aver scritto il brano straziante Shallow ed è stata anche nominata per il premio migliore attrice. Questo film in uscita potrebbe forse segnarle un altro Oscar?