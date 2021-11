Ieri sera, in occasione della premiere del film House of Gucci, la elegantissima Lady Gagà è stata ospite della trasmissione condotta da Fabio Fazio Che tempo che fa. L’artista americana si è mostrata emozionata al pubblico italiano.

Lady Gaga da Fabio Fazio

Il film di Ridley Scott, House of Gucci, dopo mesi di attesa ormai sta per arrivare in tutte le sale. Due giorni fa l’anteprima a Roma e dal 16 dicembre sarà disponibile in tutte i cinema italiani. In occasione della promozione del film, Lady Gaga, la protagonista della pellicola, è stata ospite del nostro Jimmy Fallon Italiano, ovvero Fabio Fazio. Infatti è proprio lui nella televisione italiana che vanta le ospitate più importanti e sopratutto internazionali. Ieri sera quindi è stata la volta della star americana Lady Gaga.

L’emozione nello studio era palpabile anche attraverso uno schermo. L’attrice e cantante era bellissima: indossava un tubino leopardato molto elegante con un acconciatura regale che le incorniciava il viso.

Gaga e LGBTQ+

I temi toccati durante l’intervista sono stati tanti. Si è infatti parlato del rapporto di Lady Gaga con la sua famiglia, della sua passione per la moda e l’arte per passare alla grande amicizia con Tony Bennet. Ma è solo quando Fabio Fazio mostra un video particolare a Gaga che la star si commuove amorevolmente. Il presentatore ha infatti voluto mostrare alla cantante come le sue canzoni siano fonte di ispirazione per molti e come piano piano siano diventate il motto del mondo LGBTQ+. Infatti durante i vari cortei italiani in cui si discuteva dell’approvazione del decreto DDL Zan molti dei manifestanti hanno usato le canzoni di Lady Gaga come motto. Dopo aver visto il video in questione la star americana si commuove mandando un messaggio a tutti i membri della comunità LGBTQ+: «Io alzerò sempre la voce per i vostri diritti».

Ovviamente si è parlato anche del film, House of Gucci. L’attrice confessa di essersi impegnata molto per la realizzazione di questa pellicola. Ha infatti cercato in tutti i modi di entrare a pieno nel personaggio di Patrizia Reggiani, ingaggiando anche una vocal coach che per mesi ha aiutato Gaga ad imparare a parlare inglese ma con l’accento italiano.

L’intervista si conclude con un mazzo di fiori regalato da Fazio e un applauso interminabile del pubblico.