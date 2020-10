Forbes, è un’autorevole rivista statunitense di economia. I suoi articoli trattano di finanza, industria, investimenti e marketing. Si occupa però anche di trattare altri argomenti che hanno a che fare con l’economia: come tecnologia, comunicazione, scienza, politica e legge. Quest’anno (come sempre) il portale più riconosciuto al mondo ha stilato una classifica delle attrici più pagate del 2020. Nelle prime dieci posizioni di quest’anno troviamo Angelina Jolie, Nicole Kidman, Gal Gadot, Emily Blunt ed in cima alla classifica, conquistando la pole position, Sofia Vergara con un guadagno annuale di ben quarantatré milioni di dollari.

Forbes incorona Sofia Vergara come attrice più pagata dell’anno 2020

Il 2020 è stata un’annata molto particolare. Tra pandemia globale dovuta dal virus Covid-19 al conseguente lock-down; anche il mondo dello spettacolo (soprattutto della moda e del cinema) ha subito una brusca battuta d’arresto. Tutto ciò è stato inevitabile, per tutelare la salute di tutti. Nonostante il fermo perdurato per mesi, si è ripresa gradualmente la vita normale e quotidiana. Fra lavoro e tempo libero. Compreso il mondo lustrini e paillettes le sue famosissime celebrità al seguito. Proprio per questo, il portale autorevole Forbes chiude i battenti dei guadagni delle attrici più pagate al mondo durante questo particolare e originale anno 2020. A conti fatti, la classifica è stata finalmente stilata: al decimo posto troviamo l’attrice Viola Davis con un guadagno di 15.5 milioni di dollari, seguita al nono posto dalla protagonista de “Il racconto dell’ancella” Elisabeth Moss $16 milioni.

Tra l’ottavo e quarto posto

Ottava posizione, se così si suol dire, per la memorabile dottoressa Meredith protagonista indiscussa dell’omonima serie tv Grey’s Anatomy, l’attrice Ellen Pompeo, con un guadagno di $19 milioni. Al settimo gradino della classifica troviamo una delle attrici più conosciute del panorama hollywoodiano, la seducente e bellissima Nicole Kidman, con 22 milioni di dollari. Seguono al rispettivo sesto e quinto posto Emily Blunt $22.5 milioni e l’iconica Meryl Streep con 24 milioni di dollari. Al quarto posto, ad un passo dal podio delle attrici più pagate del 2020, Melissa McCarthy con un guadagno di $25 milioni.

Forbes stila il podio delle attrici più pagate durante l’anno 2020

Chi saranno le attrici più pagate dell’anno? Al terzo posto, medaglia di bronzo, troviamo Gal Gadot con $31.5 milioni. Al secondo posto, con la medaglia d’argento, si afferma la bellissima e richiestissima Angelina Jolie con un guadagno di ben 35.5 milioni di dollari. Angelina rimane una delle attrici più iconiche e riconosciute a livello planetario. E al primo posto? Con ben quarantatré milioni di dollari si aggiudica la corona delle attrici più pagate Sofia Vergara. Un anno (nonostante la pandemia) dorato per la bella (bellissima e talentuosa) Sofia, regina della tv e di questi tempi dello streaming.

Lo stop dei set e la chiusura delle sale cinematografiche ha influenzato notevolmente sulle economie di Hollywood. Ma ciò non ha fermato l’ascesa incontrastata di Sofia Vergara, attrice di origine colombiana ma naturalizzata americana televisiva di successo. Conosciuta soprattutto, grazie alla sua partecipazione nella serie tv “Modern Family” oltre a “Una banda allo sbando” e “Hot Properties” . A 20 anni ha iniziato a lavorare come modella e di recente ha posato per la campagna pubblicitaria Pepsi-Cola. Dal 2015 è sposata con l’attore Joe Manganiello. Per cui, strappa lo scettro alla Jolie e conquista il primo posto della classifica più ambita di tutti i tempi.