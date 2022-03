Kate Middleton indossa vivaci look in blu in Belize. La principessa e il principe William hanno dato il via al loro tour di otto giorni nei Caraibi per celebrare l’anno del Giubileo di platino della Regina Elisabetta. Ecco gli outfit di Kate e cosa si nasconde dietro la scelta del colore scelto.

Kate: perché il blu?

Scendendo dall’aereo in Belize, il duca di Cambridge è arrivato con un abito azzurro, mentre la duchessa è apparsa splendida con una vivace gonna di pizzo di Jenny Packham. Il look, composto da questo abito stretto in vita con uno spesso nastro blu accompagna una clutch color smeraldo e décolleté blu. Per quanto riguarda i gioielli, Kate Middleton tiene i capelli raccolti, mostrando un paio di orecchini con zaffiri e diamanti e una collana abbinata.

Per la prima uscita del tour di otto giorni nei Caraibi per celebrare l’anno del Giubileo di platino della Regina Elisabetta, Kate Middleton e il principe William sono rimasti fedeli al tema blu, che rappresenta la bandiera del Belize.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno optato per un look più casual per un tour della Che’il Mayan Cacao Farm and Chocolate Factory nel Maya Center Village. Il principe William indossava una camicia abbottonata leggera e pantaloni blu scuro, mentre Middleton indossava un abito wrap blu a fiori di media lunghezza di Tory Burch, orecchini importanti e una pochette di paglia.

William e Kate Middleton in Belize

Sebbene la coppia reale fosse tutta sorridente nelle foto, il viaggio non è stato del tutto liscio. Secondo People, il duca e la duchessa erano originariamente orientati per visitare un’altra fattoria di cacao, ma il viaggio è stato cancellato per “problemi di sensibilità”. Prima della visita reale, gli abitanti del villaggio hanno protestato contro il colonialismo e l’uso della loro terra per l’elicottero dei reali.

«Per noi, è davvero impressionante come ci hanno trattato», ha detto il leader dei giovani del villaggio Dionisio Shol al Daily Mail, per People. «L’organizzatore ha detto che dovevamo consentire loro di usare il campo da calcio e che le persone venivano nel nostro villaggio e doveva avere un bell’aspetto. Dare comandi ai leader della comunità non andava bene con la comunità». Il principe William e Kate Middleton continueranno il loro tour con tappe alle Bahamas e in Giamaica.