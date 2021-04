Kate Middleton icona di stile anche in campagna. Ecco alcune immagini che la ritraggono durante una scampagnata nelle campagne inglesi con classe ed eleganza anche con i piedi nel fango. Ecco il suo look.

Kate Middleton e il suo look per la campagna

La duchessa di Cambridge aggiunge un tocco francese al suo guardaroba country inglese

Questa settimana segna un momento speciale per il Duca e la Duchessa di Cambridge: celebreranno il loro decimo anniversario di matrimonio il 29 aprile. Nella corsa verso il traguardo significativo, la coppia si è goduta una sana gita in una fattoria, a guidare un trattore, accarezzare gli agnellini e sedersi su balle di fieno sotto il sole primaverile. La coppia reale, che di recente ha anche festeggiato il terzo compleanno del loro figlio più giovane, il principe Louis, ha incontrato i proprietari della Manor Farm a conduzione familiare vicino a Darlington. Per l’occasione Kate sfoggia un look rilassato, indossando un maglione a fantasia Brora x Troy London, un paio di orecchini Orelia dorati e gli amati stivali Penelope Chilvers in pelle marrone che sono stati nel suo guardaroba dal 2004. Sotto il suo maglione, la Duchessa indossava una camicetta bianca di Sèzane.

Un tocco francese al look di Kate

Non è la prima volta che Kate Middleton decide di farsi ritrarre con gli abiti di Sèzane. La storia del brand inizia con una valigia dimenticata e l’amore per il vintage. Dopo aver scoperto una collezione abbandonata di abiti vintage, Morgane Sézalory ha iniziato ad apportare lievi modifiche ai pezzi e a vendere i suoi reperti online.

Infatti, la duchessa, aveva precedentemente indossato il marchio francese per una visita reale nel gennaio 2020. Anche celebrità, tra cui le modelle Bella Hadid e Irina Shayk, si rivolgono al marchio per pezzi rilassati ma raffinati. Per Kate, aggiungere un tocco parigino al suo abbigliamento country britannico sembra una seconda natura nel 2021.