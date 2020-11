Kate Middleton cambia look! Almeno per questa volta. Il mondo è abituato a vederla sempre raggiante e sbarazzina, dalle nuance colorate e frizzanti. La Duchessa di Cambridge compie una svolta di stile e gusto: come da tradizione, la seconda domenica di novembre, gli inglesi rendono omaggio ai militari e ai caduti in guerra. Proprio per questo, la bella Kate ha sfoggiato per l’occasione, un outfit più serio ed austero. Innegabilmente elegante. Al via allo stile militare, quindi, molto diverso dal solito e dal quale ci ha sempre abituati. Quest’anno la pandemia dovuta dal virus Covid-19 ha portato ad una celebrazione molto più intima, ma ovviamente, come vuole la tradizione; la famiglia reale non poteva di certo mancare. Kate Middleton, conferma ancora una volta, la sua innata e spiccata versatilità. Perfetta ed impeccabile in tutte le occasioni, anche quando il “documento diplomatico” di stile impone una certa inflessibilità.

Kate Middleton cambia stile in occasione del Remembrance Day: meno colorato e più austero

A causa dell’epidemia provocata dal Coronavirus, Kate Middleton in occasione del Remembrance Day è rimasta sul balcone insieme a Camilla. Come vuole la tradizione inglese, la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato con innata ed estrema disinvoltura un look total black composto da un cappotto firmato (immancabilmente) Catherine Walker in stile militare dalla vita aderente, caratterizzato da mostrine e spalline a frange, ed infine a completare il tutto, un cappello con fiocco firmato Philip Treacy. Ad ultimare l’elegante outfit, dei preziosi orecchini di perle e diamanti, che le sono stati prestati dalla Regina Elisabetta II, e l’irrinunciabile spilla con i papaveri. Kate Middleton come hair-styling ha optato per i capelli raccolti ed un make up molto leggero e naturale, che l’hanno resa perfetta ed impeccabile. Del resto, come sempre.

La Duchessa di Cambridge in occasione della celebrazione in omaggio ai militari e ai caduti in guerra si è mostrata in pubblico in veste molto istituzionale

Veste molto istituzionale per Kate Middleton, che in occasione del Remembrance Day ha sfoggiato e mostrato in pubblico uno stile molto istituzionale. Visto che si trattava, altresì, di una commemorazione molto sentita nel Paese. La Duchessa di Cambridge vi ha partecipato con la famiglia reale quasi al completo: il marito William, la regina Elisabetta, il principe Carlo e Camilla e altri membri della Royal Family. Erano invece grandi assenti Harry, il duca di Sussex, oramai residente in California, al fianco della sua inseparabile moglie, Meghan Markle.

Kate Middleton: la Regina Elisabetta le ha prestato i suoi orecchini in occasione del Remembrance Day

La regina Elisabetta ha voluto comunicare un messaggio molto importante (in codice) al suo amato popolo inglese. Questo importante gesto è avvenuto durante la “giornata della memoria”, che per tradizione inglese coincide con la seconda domenica di Novembre, ed è abitualmente caratterizzata da due momenti: la corona ai caduti e dal saluto della famiglia reale che si affaccia dal balcone del palazzo del Foreign, Commonwealth and Development Office. Questa volta, purtroppo, la Regina Elisabetta II, non è stata accompagnata dalle altre donne reali, quali: Kate Middleton, Camilla e Sophie la Contessa del Wessex. C’era solo lei: Susan Rhodes, la dama di compagnia della Regina, ovviamente a distanza di sicurezza. Anche la monarchia non è infatti esonerata dalle nuove regole stipulate per limitare e contenere i contagi della pandemia da Covid-19. Ragion per cui, Kate Middleton, non era al fianco della Regina, ma erano comunque collegate. Da che cosa? Dagli orecchini di perle, ovviamente, che Elisabetta II ha prontamente prestato in occasione del Remembrance Day alla Duchessa di Cambridge. Come si suol dire “lontane ma vicine”.