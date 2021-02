Kate Middleton, i suoi capelli lisci sono tutti da copiare. Ecco come fare (e sorridere come lei)

Non devi essere un parrucchiere professionista per sapere che la duchessa di Cambridge è nota per i suoi caratteristici capelli ondeggianti. Non importa se sia per il primo giorno di scuola, una giornata di sport o una serata elegante, puoi scommettere che Kate Middleton avrà con sé le sue amate onde voluminose.

Tuttavia, sembra che in isolamento si sia rivolta a uno stile più sobrio e rilassato, che comunque non dispiace. Dopotutto, deve sempre adempiere ai suoi doveri reali da casa e, come molti genitori che stanno anche istruendo i figli a casa, sta anche diventando parrucchiera di sé stessa. Il 10 febbraio, Kensington Palace ha condiviso uno speciale fidanzamento virtuale sull’account Instagram ufficiale. William e Kate Middleton hanno parlato con Abigail, una studentessa infermieristica del primo anno all’Ulster University. L’occasione è stata un video-diario pubblicato per la prima volta su TikTok. “Abigail ha raccontato al Duca e alla Duchessa di alcune delle sfide che aveva dovuto affrontare, compreso l’impatto emotivo dei pazienti che non erano in grado di ricevere visite dalle loro famiglie”, dice la didascalia.

Kate Middleton, i suoi capelli lisci sono tutti da copiare

Ma torniamo a Kate Middleton e a quanto non sia estranea a provare diverse pieghe per i suoi capelli. È una fan delle acconciature, chignon intrecciati e code di cavallo liscissime. Ma molto raramente vediamo i suoi capelli sciolti e lisci, e questo è sicuramente lo stile più elegante e piastrato a cui abbiamo assistito finora. La parte migliore? A differenza di alcune delle sue acconciature intricate o super voluminose, questa è molto facile da ricreare a casa. Consigliamo di applicare un siero ad alta brillantezza e una protezione termica sui capelli umidi e utilizzando una spazzola tonda per asciugare delicatamente i capelli con un movimento verso il basso. In questo modo si ottiene una finitura liscia e un effetto elegantissimo.