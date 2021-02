Case di lusso: Mylestone, la tenuta in vendita a 175Milioni. Tutte le foto per chi ama sognare

Una villa sul lungomare negli Hamptons è stata messa in vendita per l’enorme cifra di 175 milioni di dollari. La sontuosa casa, chiamata Mylestone, è situata a Southampton ed è la proprietà più costosa mai messa in vendita nella zona. La tenuta di otto acri, attualmente di proprietà della filantropa Marcia Riklis, si trova in Meadow Lane, famosa per essere una delle strade più costose del paese.

Mylestone, la tenuta in vendita a 175Milioni di dollari

La strada che ospita Mylestone è soprannominata “Billionaire Lane”, per merito dei precedenti abitanti. Famosi residenti del calibro di Calvin Klein, dell’uomo d’affari David Koch e del co-fondatore dello Studio 54 Ian Schrager. Anche il personaggio di Diane Keaton nella commedia romantica del 2003 Something’s Gotta Give è vissuta in quella strada. Southampton si trova a sole due ore da Midtown Manhattan, rendendolo il luogo di fuga perfetto per chi risiede nella Grande Mela. Tuttavia, i residenti di Meadow Lane non devono raggiungere gli Hamptons, poiché hanno accesso a un eliporto privato nel caso in cui desiderassero arrivare in aereo dalla città. La struttura di recente quotazione, denominata “Mylestone at Meadow Lane”, si trova tra l’Oceano Atlantico e la baia di Shinnecock. Ciò significa che vanta viste panoramiche sull’oceano.

La vasta tenuta Mylestone vanta anche una passerella privata sull’oceano, un cottage del custode, un campo da basket, un campo da tennis e una piscina riscaldata. La residenza principale dispone di 11 camere da letto, 12 bagni e una palestra privata. Le foto degli interni mostrano che la casa è stata rinnovata con stile, con finestre dal pavimento al soffitto progettate per massimizzare la vista sull’oceano della villa. Non è chiaro perché Marcia Riklis abbia deciso di vendere la proprietà. Marcia Riklis è una filantropa ed ex dirigente pubblicitario il cui padre era un uomo d’affari israeliano, Meshulam Riklis. Il padre co-fondato Carnival Cruise Lines e aveva partecipazioni in una sfilza di altre grandi compagnie, tra cui Elizabeth Arden e Samsonite. È morto nel 2019, lasciando dietro di sé una fortuna stimata di 3 miliardi di dollari.