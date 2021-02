Lorette Colé Duprat sfida le convenzioni del design: i gioielli che sostituiscono i vestiti

Lorette Colé Duprat è una maestra nel suo campo. Idando gioielli seducenti e singolari, i suoi pezzi spaziano da reggiseni, perizoma e polsini metallici simili al BDSM industriale. Fanno parte delle sue creazioni anche tubi di plastica serpentini e resistenti che possono essere usati come accessori per passanti (simil cinture) o per reggere le camice. Da quando si è laureata alla Design Academy di Eindhoven, nei Paesi Bassi, due anni fa, la Duprat sta sfidando le convenzioni tradizionali del design.

Lorette Colé Duprat ammette di lasciarsi guidare dall’istinto, un’abilità che ha affinato durante i suoi anni di studio. “Dovevamo essere multidisciplinari lì”, spiega la designer parigina. “Ho sperimentato materiali come metallo, plastica, ceramica e tessuti. Siamo sempre stati spinti ad andare oltre e ho imparato ad avere sempre uno scopo, un concetto forte per tutto ciò che ho creato”. Ad oggi, tornata nella sua città natale, la Duprat si sta spingendo in avanti per creare pezzi potenti e scultorei, prendendo ispirazione praticamente da tutto ciò che incontra. “Quello che vedo e provo ogni giorno può cambiare il mio processo nel bel mezzo di un progetto”, aggiunge.

La natura sperimentale e provocatoria del suo lavoro ha dato l’opportunità a Lorette Colé Duprat di progettare pezzi per Mugler di Casey Cadwallader. La casa di moda storicamente sexy altrettanto orientata al futuro quanto la stessa designer. I gioielli che Duprat ha finora creato per Mugler sembrano autentici per la sua stessa filosofia di design, motivo per cui la loro collaborazione sembra così simbiotica. Complesse, surreali e con un sottotono giocoso in tutto, le sue collane con cuscinetti a sfera sono diventate 3D, compensate da raffinati girocolli e orecchini di filo spinato.