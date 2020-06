Il Principe William durante l’ultimo periodo della propria vita ha riallacciato i rapporti con il proprio papà Carlo. Ma non è tutto, anche la moglie Kate Middleton e Camilla sembrano essersi riavvicinate. Entrambe infatti condividono lo stesso destino rivestendo il medesimo ruolo, saranno mogli di re. La royal editor di Vanity Fair America, Katie Nicholl, ha da sempre sostenuto che Camilla avesse sempre parteggiato per Kate, dagli albori della storia d’amore con William. Nessuno meglio di Camilla sa quanto sia impervia la strada per accaparrarsi il consenso del pubblico, e il benestare a corte. (Continua dopo la foto)

Due donne un unico destino: “Camilla può far piangere dalle risate Kate”

La Duchessa di Cornovaglia, ha sempre consigliato Kate sostenendo il suo inserimento a corte in quanto nuovo membro della Royal Family britannica. Pare che Camilla ci abbia provato anche con Meghan Markle, allacciando anche con lei un ottimo rapporto. Anche se i Sussex avevano già una visione propria di come sarebbero andate le cose. Kate Middleton è stata anche invitata ad un pranzo informale con Camilla, sua figlia Laura e la sorella Pippa, proprio prima di pronunciare il fatidico Sì con William. L’intento del pranzo informale era quello di far sentire Kate a proprio agili più possibile prima del grande giorno. Anche la scrittrice Marcia Moody, autrice di Kate: A Biography, afferma che il loro rapporto sia stato da sempre sotto una buona stella. “Camilla può far piangere dalle risate Kate”. (Continua dopo la foto)

Durante la quarantena Camilla e Kate si sono videochiamate tanto, avviando anche un progetto insieme tramite le loro associazioni benefiche. Un progetto che ad oggi è seguito soprattutto dalla Duchessa di Cambridge. Kate Middleton si è ambientata bene e risulta essere tra i reali più amati nella famiglia dei Windsor. Tutti i colpi vanno a segno, la regina la appoggia e il marito William si fida ciecamente di lei. Sembra essere nata per fare la Principessa.