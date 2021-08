Dopo la morte di Lady Diana nel 1997, il principe Carlo concesse ai suoi figli di selezionare i pezzi dalla sua collezione di gioielli. È così che Harry scelse il prezioso con lo zaffiro blu, mentre William optò per un orologio Cartier d’oro. E Kate Middleton che c’entra?!

Kate Middleton, ora l’anello ereditato da Lady D non è più un problema: “Incubo scongiurato”

Ebbene, poco prima che il Duca di Cambridge chiedesse in sposa Kate Middleton, il fratellino Harry, in modo disinteressato, gli comunicò che se voleva avrebbe potuto regalare alla sua futura sposa il famoso anello. E andò proprio così! Ma c’è un mistero che il mag Mirror ha da poco reso noto. Un fan fact che ha coinvolto la Cambridge e l’ormai suo anello di zaffiro blu. Grazie a una fuga di notizie da parte di insider reali, per il famoso l’anello, poco prima del matrimonio dei duchi di Cambridge, celebrato nell’aprile 2011, è stata voluta una modifica. Il motivo?

Per Kate Middleton era troppo largo e continuava a girare intorno al suo dito. Per quel che è trapelato, si ritiene che il gioiello per essere adattato alla Cambridge, sia stato consegnato alle attenzioni degli esperti gioiellieri reali. I maestri G Collins and Sons, a quanto pare, hanno apportato la modifica in modo che la Duchessa potesse infilarlo con più comodità. Un’altra curiosità riguarda il lavoro davvero minuzioso effettuato sul bellissimo gioiello. Invece di ridimensionarlo, si pensa che piccole perline di platino siano state aggiunte all’interno del fondo dell’anello, per fornirgli un’aderenza migliore. Una fonte ha detto al tabloid The Sun che Kate lo“adora” e che il “peggior incubo di una sposa è guardare in basso e vedere che il proprio anello è caduto a terra”.

