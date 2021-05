Kate Middleton arricchisce il suo look con orecchini che fanno scalpore. Infatti gli accessori utilizzati dalla duchessa sono facilmente acquistabili su internet e a pochissime sterline. Andiamo a vedere di che orecchini parliamo e soprattutto quanto costano.

Kate Middelton look

Dal matrimonio del Duca e della Duchessa di Cambridge nell’Abbazia di Westminster nel 2011, Kate Middleton è diventata una delle principali fonti di ispirazione stilistica. Definita ufficialmente come l’icona della moda reale numero uno del paese dalla Fashion Retail Academy, tutto ciò che Kate indossa, in particolare gli stili di alta moda, va in “tutto esaurito”.

La duchessa di Cambridge ha partecipato mercoledì al museo V&A di Londra per celebrare la riapertura dell’edificio storico per la prima volta da dicembre 2020. Per l’occasione ha indossato un pied de poule rosso ciliegia su un abito plissettato con colletto alla Peter Pan di una delle sue stiliste londinesi preferite: Alessandra Rich. Da Emilia Wickstead ad Alexander McQueen, Kate è spesso vestita con abiti di stilisti famosi ma, altrettanto spesso, la duchessa rende la sua moda un po ‘più accessibile.

Kate Middelton orecchini

Dimostrando ancora una volta il suo amore per la moda accessibile, Kate Middleton ha deciso di accessoriare il suo abito firmato con un paio di orecchini a cerchio dorati da 17 stelline. Il brand dei bijoux in questione è & Other Stories. Da quanto la duchessa sia solita a smorzare i suoi costosi abiti con accessori di fast fashion in gergo si è arrivato a nominare il fenomeno come “Effetto Kate”. Tutto ciò che la duchessa indossa infatti poi va in sold out in pochissime ore. Aggiungendo il tocco finale al suo look, Kate ha optato questa volta, per un abbigliamento di lusso ma completando l’abito firmato con un paio di orecchini da poco prezzo. Se stai cercando di rinfrescare la tua collezione di gioielli, lo stile di Kate è perfetto per prendere ispirazione senza spendere tanto. Uno stile semplice che può essere adatto per qualsiasi occasione.