Julia Fox e l’aggiornamento sulla sua relazione con Kanye West. L’attrice americana ha intrapreso una relazione con il Dio del rap Americano da pochissimo ma, si definisce già molto presa. Lo attesta la foto postata ieri d’ex marito di Kim Kardashian: il post è on fire.

Kanye West e Julia Fox

La Fox esce per un primo date con Kanye West al Delilah’s di Los Angeles. C’era anche una “terza in comodo” che si da il caso che sia proprio la pop star mondiale Madonna. Per l’occasione l’attrice di Uncut Gems rivela di aver indossato un top corto in pelle nera e pantaloni a vita bassa abbinati. La loro seconda uscita avviene un tranquillo giovedì sera, dove lei, West e un gruppo di celebrità tra cui Naomi Campbell e Dave Chappelle hanno guardato Zola al LA warehouse. Dopo il film, Julia Fox ha accompagnato il rapper alle riprese del suo video musicale con Pusha T.

Alla domanda su come si sia evoluta la loro relazione, la Fox dichiara che il rapper l’ha impressionata. «Sai, sono così abituata a essere fregata nelle relazioni, quindi continuo ad aspettare che mi deluda, perché fa promesse molto grandiose, ed è come, ‘Come potrebbe mai farcela con tutte le altre cose sta succedendo?» confessa. «Ma lo fa sempre. Ieri sera ne è stata una testimonianza».

«Dopo Kanye ho avuto una trasformazione»

Julia Fox ha anche citato la sua “trasformazione” dall’incontro con Kanye West, rivelando che ha messo in valigia tutti i suoi vestiti un paio di giorni dopo averlo incontrato, definendo l’esperienza “catartica”. In precedenza aveva rivelato che il rapper l’aveva sorpresa con una stanza d’albergo piena di vestiti dopo il loro secondo appuntamento. «Non era come se stessi facendo le valigie, era come se stessi mettendo in valigia la mia vecchia vita. Era come prendere quella decisione molto consapevole di mettere davvero tutto nella scatola. Lasciare andare il passato».

«Mi sto davvero arrendendo», aggiunge Julia. «Per una come me che è un maniaca del controllo e sempre così abituata a prendersi cura di me stessa, lasciarsi andare e prendersi cura di me è estraneo a questo punto della vita. Sono stata la principale custode di tutti per così tanto tempo, quindi è una sensazione nuova, ma onestamente penso di meritarlo».