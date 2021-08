Come si fa con la tinta? I capelli crescono e iniziano a farsi vedere i capelli grigi! Che ne dite di metterli in mostra, forse è arrivato il momento di seguire la moda dei “Granny hair”. Molte star americane non hanno avuto paura di mostrarsi alle telecamere con i loro capelli argento! Con il giusto taglio, i capelli grigi non “invecchiano”, anzi può rendere una donna più chic e audace! Non ci credete?! Guardate Julia Roberts!

Julia Roberts coi capelli bianchi: 53 anni e nessuna paura di mostrarli

Julia Roberts mano nella mano a spasso per le vie di New York con il marito Danny Moder si accoda alla moda delle star: il grey blending. Soli 53 anni e non sentirli, l’iconica diva di Pretty Woman non nasconde i capelli spennellati naturalmente di argento, dimostrando di accettare con serenità i segni del tempo che passa. Ma Julia Roberts non è di certo la pioniera, ci sono già passate Jodie Foster, Andie MacDowell, le principesse Letizia di Spagna e Carolina di Monaco. E anche Sarah Jessica Parker. Ma se è Julia a farlo, ha tutto un altro sapore. Rilassata e in forma, ma senza esagerare, Julia sembra proprio mantenere la freschezza e la grazia che l’hanno consacrata una delle donne più belle del mondo.

Juls e il marito sempre più innamorati

La diva di Hollywood Julia Roberts e il marito Daniel Moder sono una coppia bellissima e complice, hanno tre figli, e ispirano ammirazione in tutto il mondo anche se hanno passato i fatidici 50. In una recente intervista Julia ha dichiarato che tuttora, dopo quasi 20 anni di matrimonio, è felice di vederlo rincasare ogni giorno: “Ogni giorno lo vedo entrare dalla porta di casa ed è come fosse sempre un sogno. Mi dico: ‘Ah, è tornato'”. E la sua favola sempre lieta non finirà mai.