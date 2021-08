Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il momento tanto atteso è finalmente giunto. I due piccioncini, che hanno visto l’alba sotto le telecamere della Casa del Grande Fratello Vip, sono appena rientrati a Milano dopo una vacanza alle Baleari.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il dolcissimo annuncio dell’ultimo arrivato in famiglia

La loro unione è più rafforzata che mai, reduce dall’esperienza di lui in Honduras, come naufrago all’Isola dei Famosi 2021. Il motivo del rientro all’ovile? I fan più affezionati a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno già capito perché l’argentina e il suo amore avevano già annunciato la novità. È accaduto nelle ultime ore il benvenuto della coppia a Ercolino, il cucciolo di jack russel che farà compagnia all’amata Aspirina di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il canetto è stato presentato sui social e in famiglia e, nemmeno a dirlo, lo amano già tutti alla follia. Tutti tranne la ‘primogenita’ Aspirina, che almeno per il momento non sembra essere allettata della novità, ma che con ogni probabilità presto si abituerà al nuovo arrivato.

Ciò non è valso invece per Santiago, l’amato nipote di Cecilia Rodriguez e primo figlio della sorella Belen. Il bambino nato dall’amore con l’ex marito di Belen Stefano De Martino è subito trovato in sintonia con Ercolino. I due cuccioli hanno infatti giocato insieme e Santi si è anche lasciato leccare il tutta la faccia. Tra le Storie è stato documentato anche il momento sul divano in cui Aspirina e Ercolino si contendono le attenzioni di Ignazio Moser. Un nuovo arrivato porta sempre tanta gioia in una famiglia. Auguri, ragazzi!