Se non sei già innamorato di Jonathan Bailey, stai per esserlo. L’attore britannico interpreta Anthony Bridgerton nella serie Netflix di Bridgerton. Dai suoi precedenti ruoli sul palco e sullo schermo alla sua età e altezza, ecco tutto quello che devi sapere su di lui.

Jonathan Bailey: età, altezza

Jonathan Bailey ha 33 anni. È nato il 25 aprile 1988. E questo lo rende un Toro, nel caso ve lo stiate chiedendo. E’ alto circa circa 1,80 m, ha capelli scuri e occhi nocciola. L’attore viene da un villaggio chiamato Benton nell’Oxfordshire. Secondo quanto riferito, Jonathan è andato a scuola a Oxford e in seguito ha frequentato la Open University per studiare per una laurea, invece di frequentare una scuola d’arte. Ha iniziato a recitare sul palco in tenera età.

I suoi presenti lavori

Jonathan Bailey è un attore professionista. È noto soprattutto per il ruolo di Anthony Bridgerton nella serie “Bridgerton”. Allo stesso modo, ha 41 tra film e telefilm alle spalle. Parlando dei suoi successi, citiamo la sua interpretazione di Jamie nel revival di Company nel West End del 2018. Jonathan ha vinto un Laurence Olivier Award come miglior attore non protagonista in un musical nel 2019.

Jonathan Bailey ha un partner?

Molti fan sono curiosi della vita personale di Bailey ora che è entrato sotto i riflettori. È stato molto aperto sulla sua vita e sulla sua omosessualità, anche se preferisce mantenere privato il suo stato di relazione. D’altra parte, Jonathan Bailey attualmente sembra essere single. In realtà, non ci sono elementi di prova che supportano il suo stato di relazione attuale. Jonathan non ha dedicato molti post sui social media alla sua vita di appuntamenti, quindi non si può dire molto al riguardo.

Il personaggio in Bridgerton

Jonathan Bailey interpreta Anthony Bridgerton. È il fratello maggiore di Daphne, il fratello maggiore di della famiglia Bridgerton e capofamiglia dopo la morte del padre. Nella seconda stagione, Anthony diventa il personaggio principale mentre il pubblico lo segue nella sua ricerca per trovare una moglie. Finisce per incontrarsi con Edwina Sharma, ma sua sorella Kate si rivela un po’ un problema. La serie di Shonda Rhimes, ci conquistato tutti nell’aprile del 2020. Molti hanno pensato che fosse stato un successo causale visto che eravamo tutti bloccati a casa per il primo lock down e altri hanno dato tutto il merito al precedente protagonista maschile della serie: Regé-Jean Page. E invece Bailey ha dato modo anche questo volta di essere un attore speciale e donare quella sensualità non attraverso le scene di sesso ma piuttosto con lo scambio di sguardi.