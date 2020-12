Joe Biden e Kamala Harris hanno appena dato l’annuncio che il ‘senior communication team’ della Casa Bianca sarà composto da sole donne. I ruoli più incisivi della squadra che si prenderà cura della comunicazione presidenziale sono stati conferiti a “qualificate, esperte comunicatrici, che porteranno una prospettiva diversificata nel lavoro, e condividono con noi l’impegno a ricostruire questa nazione” ha constatato con orgoglio Biden.

Joe Biden ne è orgoglioso: “Ho scelto un team tutto al femminile”

“Sono orgoglioso di presentare il primo team della comunicazione alla Casa Bianca interamente composto da donne”, queste le parole con cui Joe Biden ha presentato il team. Jen Psaki, già direttrice della comunicazione con Obama e storica portavoce del partito Democratico, farà ritorno nel ruolo di portavoce della Casa Bianca e addetta stampa. La sua seconda sarà Karine Jean-Pierre. Kate Bedingfield sarà la direttrice della comunicazione, con Pili Tobar come vice. Symone Sanders rivestirà il ruolo di consigliera e principale portavoce della vicepresidente Kamala Harris, mentre la sua direttrice della comunicazione sarà Ashley Etienne. Infine, Elizabeth Alexander sarà a capo della comunicazione di Jill Biden.

Un team, il loro, definito da Kamala Harris come capace di ‘abbattere barriere’: “Il nostro Paese sta vivendo un momento di sfide senza precedenti. Dalla pandemia alla crisi economica, passando per la crisi climatica e la necessità di riconoscere le iniquità razziali. Per vincere queste sfide dobbiamo comunicare in modo chiaro, onesto, trasparente con i cittadini americani, e questo team talentuoso, esperto e capace di abbattere le barriere ci aiuterà a farlo” ha dichiarato Harris. “Queste professioniste della comunicazione condividono il nostro impegno alla Casa Bianca di rispecchiare il meglio della nostra nazione”, ha concluso la vicepresidente.