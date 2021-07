Festival di Cannes 2021, l’ospite d’onore è l’iconica Jodie Foster, 58 anni, che non perde l’occasione per rimarcare, tramite il look, che i tempi hanno subito una svolta. Il red carpet lo attraversa quasi fluttuando, con il suo un bob-cut super chic in pieno stile anni ’60, in cui il prezioso dettaglio sono senza dubbio le ciocche argentate che le incorniciano il viso.

Jodie Foster: ricrescita aka empowerment femminile

La Croisette adotta un’allegra e sferzante nuance argento per l’edizione 2021 del Festival di Cannes, finalmente di ritorno dopo lo stop dell’anno scorso dovuto all’emergenza pandemica. A brillare c’è lei, l’ospite d’onore perfetta: Jodie Foster. Dopo gli Oscar per “Taxi driver” e “Il silenzio degli innocenti” e il Golden Globe per “Mauritanian”, l’attrice e regista americana incassa anche la Palma d’Oro alla carriera.

Un’altra imperdibile circostanza per abbagliare il mondo con un nuovo messaggio di empowerment femminile. Ci ha pensato Jodie Foster sfilando sul red carpet della kermesse francese con la ricrescita. Pettinata ad arte, ma che non passa inosservata perché non vuole.

La pettinatura scelta è un bob cut di media lunghezza dinamizzato dalle punte in su, in pieno mood anni ’60. Reso moderno però dalla riga laterale che espone le ciocche silver in pendant con il trucco glitter sobrio ma super glow. Ad ammaliare ci hanno pensato le ciglia extra lunghe e un velo di gloss rosa sulle labbra.

Il look per la cerimonia serale è praticamente identico a quello più informale esibito nel photocall del pomeriggio, a mettere distacco sono l’abito di Givenchy, gli orecchini chicco si di Chopard e una passata di lacca scintillante.