Jesse McCartney ha rubato il cuore a migliaia di teenager in tutto il mondo, col suo ciuffo biondo e le sue canzoni da perfetto teendrama. Sono trascorsi ben 17 anni dal suo singolo Because you leave (2004), apripista di una sfavillante carriera solista iniziata a soli 17 anni. E ora che Jesse McCartney si è sposato, a noi millennial cosa resta?

Impossibile da scordare, Jesse non è solo un cantante, è anche produttore e ha recitato nell’indimenticabile Summerland (che ha visto anche una breve incursione di Zac Efron). L’ultimo dream boy pre Bieber. Ora Jesse McCartney ha 34 anni, lo scorso otto ottobre è uscito il suo ultimo album New stage, e si è sposato. A fare l’annuncio il super chiacchierone People: McCartney è un uomo sposato. Ecco tutti i dettagli delle nozze con Katie Peterson avvenute sabato 23 ottobre. J e K stanno insieme da nove anni e da due sono fidanzati ufficialmente. Il matrimonio ha avuto luogo presso la Santa Lucia Reserve a Carmel, in California.

Jesse McCartney si è sposato con Katie Peterson: la sua Beautiful soul (for ever)

Jesse indossava un abito di Brioni, mentre Katie un vestito di Galia Lahav con applicazioni floreali. La cerimonia è stata romantica, rustica e intima. Il fratello di Jesse ha fatto da testimone e lo zio invece da officiante. Gli sposi hanno ballato per la prima volta da marito e moglie sulle note della canzone Lover di Taylor Swift. Presente alla cerimonia l’immancabile cagnolina della coppia, Bailey. Tra gli ospiti del matrimonio c’erano alcuni colleghi di Jesse come Jonathan Sadowski, Paul James e Jacob Zachar.