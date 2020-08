Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono un po’ viziati a Miami, e lo hanno fatto con un immobile super lussuoso. Hanno saccheggiato il loro portafoglio per una casa che è più simile a un resort. Le fonti di Tmz dicono che la felice coppia di fidanzati ha comprato questa enorme tenuta sul lungomare di Star Island… l’enclave super privata di Miami per celebrità e magnati degli affari. Controllano entrambe le caselle. Il posto è spettacolare … si trova su un terreno di 40.000 piedi quadrati e viene fornito con 10 camere da letto, 12 bagni e una piscina che è un’opera d’arte per la loro moderna famiglia di 6 persone. Jennifer Lopez

Le campane e i fischietti includono un ascensore, una cantina, una biblioteca e una cucina dello chef in stile industriale – perfetta per cucinare e ballare … almeno quando Jennifer Lopez è lo chef.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: la casa delle meraviglie si trova a Miami

Instagram Media non disponibile. J-Rod possiede già un’enorme casa nel bellissimo quartiere di Coral Gables a Miami, quindi non è chiaro se il nuovo posto sia una nuova culla per loro, o solo un investimento immobiliare. Ricorda, hanno appena cambiato la loro casa sulla spiaggia a Malibu dopo una ristrutturazione progettata da Chip e Joanna Gaines. Da tutte le apparenze, il posto di Star Island è il riparatore di nessuno. Abbiamo contattato le ripetizioni per J Lo e A-Rod … finora, nessuna parola di risposta. Secondo quanto riportato dal sito «Tmz», la coppia avrebbe comprato un’enorme magione sulla Star Island di Miami Beach. Per ospitare tutta la famiglia nel caso di una nuova quarantena. Con dieci camere da letto e altrettanti bagni, la villa ha anche un molo privato. Jennifer Lopez

