Instamodel, prosegue il viaggio di Luxgallery alla scoperta delle modelle che stanno crescendo anche grazie all’esplosione di Instagram. Oggi siamo a Parma per conoscere meglio Arianna Anelli. 24 anni, mora, di una bellezza difficile da non notare. Arianna ha iniziato a fare la modella da bambina, a soli 7 anni. Il suo è un percorso di crescita naturale, ma Instagram le ha dato senza dubbio la consapevolezza di poter raggiungere risultati eccellenti. E Arianna Anelli, che oltre a dedicarsi al modeling studia Giurisprudenza a Parma, lo sa benissimo.

Arianna Anelli, l’intervista

Ciao Arianna, presentati in breve ai lettori di Luxgallery.

«Ciao a tutti! Sono Arianna e sono una ragazza che ama il mondo dello spettacolo e l’arte in tutte le sue forme. Amo spaziare dai servizi fotografici alla tv ai social e non mi manca mai la voglia di sperimentare, intraprendere e divertirmi».

Quando hai iniziato a lavorare come modella?

«A 7 anni ho fatto la mia prima sfilata ero ancora una bambina ma avevo una grande passione dentro di me per la moda e il mondo dello spettacolo. I miei primi lavori risalgono a 17 anni quando ho iniziato i servizi fotografici e come valletta nelle tv locali».

Hai fatto già molti servizi fotografici. Io ti ho scoperta seguendo il lavoro di un noto fotografo di glamour. Come è cresciuto il tuo lavoro in questo campo?

«Amo il glamour perché è il genere fotografico che esprime al meglio il fascino femminile rispettando sempre la linea sottile fra sensuale e volgare».

C’è qualcuno che cura la tua immagine o sei anche tu una delle sempre più numerose “self made models” che puntano su una gestione personale e diretta del rapporto con il proprio pubblico?

«Credo che si nasca modelle ma come in tutte le cose una base di studio serve. Ho frequentato a Parma fin da bambina dei corsi con l’agenzia Model Art Studio e devo al titolare i miei infiniti ringraziamenti per aver tirato fuori la modella in me. Ora mi sto gestendo da sola ma ho un team di professionisti e amici con cui mi confronto se ho bisogno di un consiglio posso contare su di loro».

Usi molto Instagram. Ti piace? Lo trovi uno strumento adatto alle tue esigenze?

«Mi piace molto Instagram e devo dire che sono molto presente».

Che rapporto hai con i tuoi fan?

«Un bel rapporto e li ringrazio per seguirmi sempre e per riempirmi di complimenti. Vorrei solo aver più tempo per rispondere a tutti!»

Lo shooting con Francesco Paoletti è davvero bello. Se volevi trasmettere il massimo della sensualità ci sei riuscita… che ne pensi?

«Sono molto soddisfatta dello shooting per un magazine americano realizzato con Francesco Paoletti, è una persona sempre positiva e solare e sul set sono a mio agio e riesco ad esprimere al meglio la mia sensualità».

Hai fatto parecchi scatti glamour. Che rapporto hai con il tuo corpo?

«Ho un bel rapporto con il mio corpo e devo ammettere che mi prendo molto cura di me».

La tua foto preferita?

«Non ho una foto preferita ne ho tante…».

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?

«Mi definisco una ragazza camaleontica quindi la cosa che amo di più del mio lavoro è proprio la diversità di situazioni che si possono creare nei vari set».

C’è una cosa che non rifaresti?

«Prima di fare un lavoro se è qualcosa per cui sono indecisa medito sempre, quindi rifarei tutto!»

Ti piacerebbe fare altro rispetto al lavoro di modella? Quali sono i tuoi progetti futuri?

«No, amo quello che faccio ma sto cercando di ritagliare il tempo per terminare l’università per un futuro lavoro. Per ora vivo il momento ho tanti progetti, dai servizi fotografici al ritornare in tv!»

(Foto ©Arianna Anelli – profilo Instagram)