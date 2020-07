Quando si tratta di shopping, Ilary Blasi non vuole proprio darsi un freno (e chi lo farebbe al posto suo?!) a dimostrazione di ciò, analizzeremo ben bene gli ultimi due scatti pubblicati da lei su Instagram. Su questo canale social Ilary vanta un seguito impressionante 1,2 Milioni di follower che la seguono come un’ombra. I due elementi sui quali ci concentreremo sono tra le cose più amate quando si parla di mode e tendenze, ma anche, e soprattutto, di shopping.

Ilary Blasi non fa eccezione, ama scarpe e borse extra lusso, in più di un’occasione ha fatto un all in di capi di grandi griffe, dettando moda dall’alto del suo lifestyle accessibile solo a pochi eletti. Ilary arriva a spendere cifre esorbitanti, scatenando l’invidia delle fashion addicted più incallite. Di recente ce lo ha dimostrato ancora, dando nota di essere sempre al passo quando si parla di stile. È una delle presentatrici più amate in Italia e, anche se attualmente non è impegnata in tv, trova comunque il modo per comunicare con i propri fan attraverso i social.

Ilary Balsi ha abbinato una canotta nera ad una minigonna in denim scuro, completando il tutto con un paio di sneakers bianche con i lacci neri, griffate Chanel e portate con dei calzini Adidas proprio come una ’80 babe. Per non allontanarsi dallo stile prescelto only 1980 la conduttrice ha acconciato i capelli con una mezza coda tirata sulla parte alta della testa. Non importa che si vesta da sciura o da super glam al passo coi tempi, perché comunque sia Ilary non rinuncerà mai al lusso sfrenato. E chi lo farebbe al posto suo?! Le sneakers, infatti, sono formalissime e il loro prezzo di acquisto è di 770 euro. Sempre di Chanel si tratta, che siano tacchi oppure scarpette da ginnastica. Ilary Balsi non è di certo nuova ad investire i suoi solidi in bellissime calzature lusso. Sportiva ma sempre glam, sicuramente tutta da copiare, che Lady Totti!