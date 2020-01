“Un centimetro quadrato di blu non è altrettanto blu che un metro quadrato dello stesso blu.”Henri Matisse

Pantone Color Institute ha rivelato il colore dell’anno 2020, si chiama Classic Blue 19-4052 e rappresenta l’alba della nuova decade. Questa sfumatura di blu, sarà il centro dello stile nei prossimi dodici mesi e come spesso accade la moda aveva anticipato attraverso le passerelle, la tonalità più chic di sempre.

Reale

Non possiamo che associare al Classic Blue, i reali d’Inghilterra, Meghan Markle ha sfoggiato in numerose occasioni questa fantastica sfumatura. Il blu rappresenta un punto di riferimento per scegliere il lavaggio di denim perfetto e per i pezzi chiave dello street-style, ma anche la nuance su cui puntare tutto per le occasioni importanti. Ecco perché le celebrità non possono fare a meno di indossarlo, trattandosi di un colore molto versatile, è possibile sfoggiarlo sia per look da giorno che per look da sera.

Su tutto

“Una stabile tonalità di blu sulla quale possiamo sempre fare affidamento, trasmette proprio questa sensazione di costanza e fiducia. Dotato di profonda risonanza, esso costituisce una solida base a cui ancorarsi. Blu sconfinato che ricorda il vasto infinito cielo serale, ci incoraggia a guardare al di là dell’ovvio per pensare più in profondità e fuori dagli schemi, ampliare i nostri orizzonti e favorire il flusso della comunicazione.” Leatrice Eiseman

È molto importante abbinare colori che abbiamo la stessa intensità di colore e brillantezza. Per quanto riguarda il Classic Blue è necessario: evitare di mischiare più di 3 colori, perfetto sarebbe scegliere delle tonalità chiare, soprattutto per gli accessori. Secondo le nostre amate celebrità i colori perfetti da abbinare al blu sono: il bianco (anche la tonalità panna) e il viola, che crea un contrasto sorprendente. Allora cosa stiamo aspettando? È arrivato il momento di procurarci un capo di questo colore per essere al passo con le tendenze 2020.