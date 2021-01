Il Capodanno 2021 è stato caratterizzato da una buona dose di lusso. Talvolta, non esente a polemiche e conseguenti critiche. C’è chi ha seguito le regole imposte dal protocollo per contenere la pandemia da Coronavirus e ha fatto sacrifici per rispettare i divieti imposti dalle norme anti Covid, e come da regolamento ha passato l’ultimo giorno dell’anno tra le mura domestiche. Esattamente presso la propria dimora, a casa, come la maggior parte degli italiani. E c’è chi, invece, ha fatto festa in un resort di lusso sul lago di Garda. Tanto che la giornalista Selvaggia Lucarelli, proprio sul suo profilo Instagram, ha denunciato quanto accaduto la notte del 31 dicembre del 2020.

Capodanno all’insegna di un noto resort di lusso: 126 denunce

Una festa numerosa, come si vede dai numerosi video, con tanto di balli di gruppo e brindisi, senza mascherina, senza distanziamento. Immagini che hanno suscitato scalpore ma soprattutto rabbia, e hanno altresì scatenato pesanti e comprensibili reazioni sui social contro questo gruppo di persone e anche contro chi avrebbe organizzato questa festa. Il direttore del resort, Ivan Favalli ha cercato di giustificarsi sulla propria pagina Facebook e all’Ansa: “Tornassi indietro – ha dichiarato – non lo organizzerei più, perché viste le polemiche non ne è valsa la pena anche se stiamo facendo i salti mortali per portare avanti l’attività. C’erano un centinaio di clienti, per lo più giovani, e abbiamo fatto questo pranzo lungo per evitare la cena in camera che non avremmo potuto gestire“. “Capisco la rabbia delle persone che hanno visto i video e che hanno trascorso la giornata a casa in zona rossa. Abbiamo provato ad intervenire in situazioni particolari, ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto”.

Il Capodanno delle star: come l’hanno trascorso?

C’è chi, invece, ha dato il buon esempio; rispettando pienamente le regole imposte dal protocollo per contenere la pandemia da Coronavirus. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, ha trascorso il Capodanno (come ospite in studio) all’interno del format GFVip. Il suo look era veramente super luxury: si è presentata in studio con un lungo abito da sera in total black, proponendo un outfit perfetto per il prossimo Capodanno. L’abito nero in questione col fiocco costa quasi 700 euro. Un originale vestito da sera in total black della stilista Elisabetta Franchi, la designer che ha firmato quasi tutti gli outfit delle sue ultime apparizioni televisive. Non solo: a completare il look super elegante (e lussuoso) i sandali neri con il tacco a spillo di Gucci da 650 ero, modello che aveva già sfoggiato spesso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Un Capodanno televisivo! E lussuoso, ovviamente. Capodanno in famiglia per Chiara Ferragni, Mara Venier, Belen e Paolo Bonolis. Non solo famiglia ma anche messaggi ai follower e fan sui social. Chiara Ferragni e Fedez hanno brindato al nuovo anno insieme al figlio Leone, pubblicando su Instagram foto e video del loro Capodanno intimo. Michelle Hunziker, invece, ha cenato con il marito Tomaso Trussardi e la figlia Aurora Ramazotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza.

E Belen Rodriguez?

Capodanno in coppia tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. I due hanno festeggiato Capodanno 2021 nello chalet extra lusso Lovely Lodge Ravelli, che dispone di ogni tipo di comfort a prova di special-vip sulle montagne del Trentino. Teneri baci per la coppia più amata dello showbiz italiano. Mentre il figlio di Belen, Santiago ha passato il Capodanno con papà Stefano De Martino e la sua famiglia. Giulia De Lellis, dal canto suo, ha trascorso il Capodanno di lusso sulla neve in Svizzera con il compagno Carlo Gussalli Beretta.