Ad inizio mese Elisabetta Franchi è stata ospite a Verissimo. Ha parlato di sé a Silvia Toffanin che, commossa, ha ascoltato tutta la sua storia. Elisabetta Franchi propone diverse linee di abbigliamento, accessori, borse e scarpe. Il marchio è presente in 84 boutique monomarca in numerose località nel mondo ed è presente in altri circa 1100 negozi multimarca.

È un marchio di moda italiano di proprietà di Betty Blue S.p.A. e guidato dalla omonima stilista. Per l’ospitata a Verissimo, la 14esima puntata, Elisabetta Franchi ha indossato un look sobrio ed elegante. Non ci si poteva aspettare altro che dalla Franchi, una donna con carattere che ama vestire con sfarzo senza esagerare mai. Il prezzo del suo outfit è da capogiro, tenetevi forte, giramenti di testa assicurati. Casual e contemporaneamente super chic, Elisabetta Franchi non poteva non indossare qualcosa di appartenente alla sua firma, anche se non solo. Ciò che attira l’attenzione sono certamente i gioielli, la collana a forma di chiodo, anch’essa dal costo da svenimento. Parliamo del resto dell’outfit. Elisabetta Franchi si è presentata con un look minimal composto da jeans a zampa a vita altissima e con bottoni a vista.

Quel quid in più era dato dalla camicia bianca con tasche e polsini in organza. Il valore complessivo del completo. Prendete appunti, si comincia a sommare i primi 309 euro con i secondi 279 euro. Anche se la vera differenza l’ha fatta la scelta dei gioielli extra lusso. Impossibile non notare la collana rigida di Cartier, la Juste un Clou in oro giallo e diamanti. La collana risulta in buona compagnia, grazie alla parure completa di bracciale della stessa linea. Gli orecchini invece Elisabetta Franchi li ha rubati a Bulgari: in oro a forma di serpente, i Viper. Solo il bracciale Cartier ha un valore di 7.250 euro, mentre gli orecchini raggiungono i 29.100 euro. Ma il pezzo forte è la collana: 99.000 euro.