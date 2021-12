Natale è il periodo dell’anno per eccellenza dei regali, e quale miglior occasione per sorprendere la tua donna con un gioiello mozzafiato? Da una borsa di marca ad un buon profumo, le possibilità di fare contenta una donna con un bel regalo non sono sicuramente poche. Ma come ci è stato insegnato dal colosso dell’oreficeria, la De Beers, “un diamante è per sempre.”, ed è proprio di gioielli che parleremo.

Se un diamante è per sempre, lo sono anche perle, zaffiri, e smeraldi; insomma un buon gioiello, che sia un bracciale, una collana o un anello, è sicuramente qualcosa che rimane. E che sia da portare tutti i giorni al dito, o un paio di orecchini vistosi per occasioni importanti, sicuramente farà felice chi lo riceverà. Vediamo quindi qualche idea di gioielli da sogno per conquistare la tua lei.

I migliori gioielli per il Natale 2021

I gioielli esistono da sempre e, da sempre, sono spesso legati ad uno status symbol e assumono un valore seduttivo, adornante, così come altrettanto spesso assumono un legame affettivo, quando ci vengono lasciati in eredità o semplicemente quando regalati da una persona cara, magari per un occasione significativa. Quindi, se vuoi fare breccia nel cuore della tua donna, farle come regalo un gioiello è la scelta più saggia che tu possa prendere.

Bracciale in oro rosa, Damiani



In oro rosa impreziosito da diamanti e zaffiri rosa, questo braccialetto rigido è un ottimo accessorio per dare un tocco di raffinatezza, ideale per chi ha uno spirito romantico grazie alla decorazione fatta di fiorellini super brillanti. Disponibile anche in oro bianco e oro giallo.

Anello Trinity, Cartier



Anello Trinity, intreccio di oro bianco, oro rosa e oro giallo. Modello che grazie alla sua modernità può essere utilizzato come anello da tutti i giorni, ideale per qualsiasi occasione. Un gioiello che non passerà di certo inosservato dalla tua donna.

Orecchini perla e decorazione in oro, Tiffany



Orecchini Tiffany con perla e decorazione in oro. Lucenti e super eleganti anche grazie al tributo in oro al ramoscello di ulivo che simboleggia pace, fede e onore.

Collana Baguette, Fendi



Collana girocollo in oro giallo con chiusura con moschettone. Un choker versatile, ideale su uno stile super moderno ma altrettanto su un look più tradizionale.

Anello Habibi, Farnese



Anello con zaffiri rosa, disponibile anche in zaffiri gialli ed arancioni. Della nuovissima collezione ‘Habibi’, termine arabo che sta ad indicare colui che è amato, questo anello assume anche un bellissimo valore affettivo.

Collana Millenia, Swarovski



Collana con cristalli in taglio ottagonale, placcata color oro. Il colore verde che la caratterizza rende questa collana un pezzo particolare e proprio per questo unico, che farà andare fuori di testa chi la trova affine al proprio stile.

Bracciale Essentials, Dodo



Bracciale in argento 925 con anello brisè in oro giallo 18 carati. Semplice, pulito ed elegante, un regalo con il quale si va sul sicuro. Questo bracciale, completo e bellissimo già da sé, lascia inoltre alla tua donna la possibilità di arricchirlo e personalizzarlo con molteplici charms.