I vantaggi delle piattaforme online: sconti e bonus dal lusso all’intrattenimento

Al giorno d’oggi sono sempre di più i servizi e le attività online che regalano ai propri iscritti bonus e benefici, sia nel settore del lusso che in quello dei beni di utilizzo quotidiano. Si tratta di strategie di marketing studiate per spingere i visitatori all’iscrizione online (oppure, in alcuni casi, per fidelizzare quelli già iscritti): dai giri gratis nei casinò digitali agli sconti esclusivi per le piattaforme di e-commerce, quello degli incentivi da riscuotere dopo l’iscrizione è uno dei metodi più utilizzati per attrarre nuovi utenti.

Dal lusso dei casinò “tradizionali” alla comodità di quelli online, tra bonus e Free Spin

Tanto per cominciare, uno dei settori più interessati da questo genere di campagne è quello dell’intrattenimento online: i casinò lussuosi ed eleganti di Las Vegas o le enormi strutture asiatiche continuano e continueranno sempre a esercitare il loro fascino su giocatori e turisti, ma solo nei casinò digitali è possibile cimentarsi in maniera completamente virtuale nelle slot machine e nella roulette o in partite a blackjack e poker, comodamente da casa propria o dal proprio smartphone. Per questo motivo le piattaforme con licenza concessa dall’ADM (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) che offrono giochi online sono sempre più numerose, e per orientarsi meglio e scegliere con consapevolezza il servizio che fa al caso proprio è possibile confrontare le varie offerte: online sono disponibili anche approfondimenti dedicati a tutti i bonus e i giri gratis, ossia i giri gratis da riscuotere con o senza deposito, messi a disposizione dalle case da gioco digitali, in modo da trovare i vantaggi più convenienti rispetto alle proprie esigenze.

Fare acquisti online grazie a codici sconto e vantaggi: dall’arredamento scandinavo ai prodotti di lusso

Anche nell’ambito dello shopping online è diffusa l’usanza di fornire ai nuovi iscritti dei vantaggi esclusivi o dei benefici da riscattare dopo aver completato la procedura di iscrizione. Nella maggior parte dei casi si tratta di codici sconto che vengono inviati direttamente tramite email al nuovo utente e che consentono di ottenere una percentuale di sconto di solito compresa tra il 10% e il 20% sul primo ordine effettuato dal proprio conto utente. Come accennato, tale vantaggio è rivolto sia agli iscritti delle piattaforme dedicate alle grandi catene di abbigliamento come la svedese H&M che ai siti web per acquistare oggetti di arredamento come Sklum, che a negozi online che si occupano di vendere marchi di lusso come Yoox (specializzato nel settore dell’arredamento e dell’abbigliamento) o LaRinascente.it, la piattaforma online dedicata alla famosa catena di grandi magazzini italiani che ospita i migliori marchi nazionali e internazionali in un’unica destinazione digitale. Lusso o non lusso, rimane sempre in comune tra questi due ambiti l’efficacia di un tale genere di promozione esclusiva.

Non è perciò detto che per godere di un servizio esclusivo sia necessario fruirne “in loco” o acquistare oggetti solo dal vivo: grazie alle piattaforme online è possibile dedicarsi ad attività specifiche come quelle da praticare nei casinò digitali, da utilizzare grazie a smartphone, tablet o computer, oppure acquistare beni particolari di piccoli e grandi marchi online con consegna direttamente al proprio domicilio, senza muoversi di casa.