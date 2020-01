Miriam Leone è una delle figure femminili più influenti del panorama italiano, non solo per la sua bellezza ma anche per il suo talento indiscusso. L’ex Miss Italia, è ora un’attrice a tutti gli effetti e gli stilisti fanno gara perché Miriam, indossi uno degli abiti da loro firmati sul red carpet. Una ragazza dallo stile contemporaneo, sin dagli esordi, ha mostrato anche un gusto spiccato per la moda tanto da diventare la musa di Alessandro Michele direttore creativo della maison Gucci.

#1

Al primo posto come look più bello indossato da Miriam Leone c’è: l’abito verde in seta plissé con cintura gioiello di Gucci Primavera/Estate 2019, che l’attrice indossò per la seconda edizione del Canneseries International Series Festival.

#2

Al secondo posto come look più bello indossato da Miriam Leone c’è: l’abito rosa cipria con bustier e gonna lunga con ruches di Gucci. Indossato dall’attrice alla sfilata della maison Gucci Primavera/Estate 2019.

#3

Al terzo posto come look più bello indossato da Miriam Leone c’è: l’abito bordeaux in lamè plissetto monospalla con tanto di mantello rigorosamente firmato Gucci. Indossato dall’attrice per l’edizione 2019 del Festival di Cannes.

#4

Al quarto posto come look più bello indossato da Miriam Leone c’è: l’abito giallo con dettagli grafici neri, spalle scoperte, capelli raccolti e sandali ricercati:L’attrice che ha sfoggiato un total look firmato Fendi, per la sfilata della maison romana nel luglio 2016.

#5

Al quinto posto come look più bello indossato da Miriam Leone c’è: l’abito in raso rosa con maniche a sbuffo e orlo asimmetrico firmato Gucci. Indossato dall’attrice per l’evento Omega a Venezia nel 2017.