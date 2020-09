Casadilego incanta sul palco delle audizioni post lockdown di X-Factor 2020. Un inizio brillante per uno dei talent canori più celebri della televisione italiana. Timida, riservata, mai sopra le righe; Elisa (o meglio Casadilego), fan di Ed Sheeran, commuove i giudici di X-Factor durante l’esibizione del brano “A case of you” di Joni Mitchell. E la giovane cantante, dotata di un talento cristallino, dopo essersi accertata che la chitarra fosse accordata, ha emozionato e convinto i tre giudici (Emma, Agnelli e Mika) con la sua cover da lasciare tutti senza fiato. Soprattutto Manuel Agnelli, che sul finire del brano, è stato immortalato con gli occhi lucidi e orgogliosi. Fieri di aver scoperto proprio in quel momento un nuova cantante dalle capacità rilevanti e dal genio innegabile.

Un’ interpretazione da pelle d’oca, meravigliosa, suggestiva. Un brano “A case of you” da brividi che ha fatto emozionare l’intera giuria (Manuel Agnelli in primis). Giudici commossi. Manuel dichiara : “Penso che tu sia un grande talento”. Giudici in piedi per celebrare il talento di Elisa (il pubblico avrebbe fatto sicuramente la stessa cosa se non ci fossero state le norme severissime per prevenire la diffusione del virus Covid-19).

Emma: “Non sentito una persona cantare in questo modo… per me questa è arte”

Giudici in visibilio per la performance di Casadilego da lasciare tutti senza parole. O meglio, solo ovazioni da parte di tutti. Mika: “Tu arrivi qua e dici che sei una fan… gli altri vengono e dicono che sei una star”. Emma Marrone (new entry in casa X-Factor) ha dichiarato: “Non sentito una persona cantare in questo modo… per me questa è arte”. Ed infine Manuel Agnelli che in primis si è emozionato durante l’esibizione: ” Elisa, wow… sei riuscita a cantare per te stessa e ci hai donato questa esperienza, sono senza parole”. E le parole di certo non sono servite per ottenere ovviamente 4 Sì a pieno titolo. Elisa è davvero quello che si suol dire “genio puro”.