Hayley Hasselhoff, la prima modella curvy sulla copertina di Playboy: bellissima!

L’attrice e modella Hayley Hasselhoff, 28 anni, ha pubblicato la sua cover sexy mercoledì su Instagram. La didascalia parla chiaro: è la prima modella curvy ad essere su una copertina di un’edizione europea della rivista Playboy. Che gran traguardo per il genere femminile!

Hayley Hasselhoff, la prima modella curvy su Playboy: bellissima!

“Sono sopraffatta dall’emozione per ciò che questa copertina significa per l’inclusività e il suo scopo più grande verso l’emancipazione femminile”, ha scritto. “Volevo usare questa piattaforma per esprimere che hai il potere di amare il tuo corpo senza esitazione a causa degli standard di bellezza della società”. Hayley Hasselhoff, figlia di David Hasselhoff e dell’ex moglie Pamela Bach, ha aggiunto che lei e la fotografa Ellen von Unwerth “hanno scelto di celebrare il [suo] corpo scattando in questo modo innovativo”. “Il mio rapporto con il mio corpo è sempre derivato dal mio rapporto con il mio benessere mentale. Dato che maggio è il mese della consapevolezza della salute mentale, mi sento fortunata per essere in grado di svegliarmi e sapere che riesco a vivere me stessa senza scusarmi”, ha continuato la star. “Spero di ispirare le donne ad affrontare le loro paure dell’ignoto e a condurre una vita di scopo in cui il tuo corpo non ti definisce”.

Ha aggiunto: “Se c’è una cosa che vorrei dire al mio io più giovane sarebbe che sei degno così come sei. Ora, più che mai, dovremmo essere radicati nell’esplorazione del sé e sentirci incoraggiati a celebrare noi stessi in modi diversi. che sembra più autentico. Posso solo sperare che questa copertina permetta alle donne di sapere che sono amate, apprezzate e desiderate così come sono – proprio qui, proprio ora “. Playboy ha già fatto la storia nel 2016, quando Fluvia Lacerda ha abbellito la copertina dell’edizione brasiliana della rivista. Diventando la prima modella plus size ad essere sulla copertina di qualsiasi rivista Playboy. Hayley Hasselhoff ha già parlato di come spera che la sua sinuosa carriera di modella aiuti a ispirare gli altri ad abbracciare i loro corpi.