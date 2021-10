Page Six nelle ultime ore ha svelato un succoso gossip sugli ex reali più ribelli della storia: Harry e Meghan Markle. I due Sussex hanno filmato e registrato ogni singolo momento della loro prima uscita pubblica dopo la nascita di Lilibet Diana. Una visita a New York che non è ovviamente passata inosservata. Ma la vera e propria notizia è che le registrazioni faranno parte di un documentario di Netflix sulle loro vite.

Un’operazione tenuta super top secret dagli stessi Duchi, ma che non è sfuggita per la presenza fissa di un operatore video e di un fotografo personale, Matt Sayles. I due hanno seguito Harry e Meghan Markle come ombre nei loro tre giorni di permanenza nella Grande Mela. I Sussex hanno alloggiato al Carlyle Hotel (il prediletto da Lady D a NY), proprio lì già giovedì mattina il cameraman ha destato qualche sospetto. Accompagnandoli anche nella visita al memoriale dell’11 settembre e all’One World Observatory della Freedom Tower, dove erano le Torri Gemelle. È stato notato anche un filo intorno al collo e nella tasca dei pantaloni di Harry.

Beccati! Harry e Meghan Markle: il prossimo schiaffo a Buckingham Palace è work in progress

Un altro indizio a conferma dell’indiscrezione di Page Six è la mossa di Meghan di indossare cappotti pesanti e giacche coprenti per tutti gli impegni pubblici. Mentre a New York ha fatto tutt’altro che freddo. Una scelta che sembrerebbe dettata dalla necessità di nascondere un microfono. Il documentario, tenuto finora top secret in ogni dettaglio, rischia di essere una nuova causa di frizione tra la coppia ribelle e la famiglia reale, dopo i precedenti dell’intervista bomba a Oprah Wnfrey e le accuse di Harry nel documentario di Apple Tv The me you can’t see. Ad oggi l’unico progetto ufficiale legato a Netflix è un documentario sugli Invictus Games, i giochi lanciati nel 2014 dal principe. Ma du una cosa si è certi: Harry e Meghan Markle riserveranno altre sorprese scoppiettanti nei mesi a venire.