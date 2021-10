Belen Rodriguez è una mamma super sprint e questo ormai lo sappiamo bene. Con i suoi Santiago e Luna Marì, la soubrette argentina ha da sempre dimostrato che splendida mamma sa essere. Con il suo bell’Antonino Spinalbese e la sua carriera in splendida forma, Belen non ha mai fatto una piega. E se l’ha fatta non è mai stata colpa sua.

Belen Rodriguez compie 37 anni: il regalo super lusso di Antonino Spinalbese

Tra foto con dediche romantiche e dichiarazioni nelle storie su Instagram, il suo uomo non perde un colpo. Com’è accaduto per esempio in occasione del compleanno dell’argentina, avvenuto lo scorso 20 settembre. Solo negli ultimi giorni si è saputo il super regalo di cui l’ha omaggiata Antonino. Curiosi?! Belen lo era di certo così come ha lasciato trasparire su Instagram. Sempre tramite il social la Rodriguez ha avuto modo di mostrare ai suoi follower la sua splendida forma del momento. Appena pochi mesi dopo il parto, ecco che il suo meraviglioso fisico non cede nemmeno di una virgola. E chi la segue lo sa e non esita a snocciolarle complimenti. Ma adesso veniamo al regalo di Antonino Spinalbese per i 37 anni di Belen Rodriguez.

La soubrette argentina ha compiuto 37 anni: per l’occasione ha festeggiato con il compagno Antonino Spinalbese e con figli Santiago, 8 anni, e Luna Marì, 2 mesi. Per festeggiare questa ricorrenza così importante, Antonino ha optato per un regalo extra lusso, che la showgirl ha sfoggiato proprio la sera del suo compleanno. Come fa sapere il settimanale Oggi, Spinalbese ha omaggiato la sua dolce metà con un bel paio di stivali neri firmati Louis Vuitton. Il prezzo? All’incirca 1500 euro. Un dono che è piaciuto molto a Belen, che l’ha subito indossato per il suo party. Alla festa, organizzata in un esclusivo locale di Milano, erano presenti anche i genitori e i fratelli di Belen e anche alcuni amici stretti.