Harry e Meghan mostrano durante una videoconferenza un angolo della loro lussuosa villa di Montecito. In particolare la loro spaziosa biblioteca. Ora il Duca e la Duchessa di Sussex sono a pieno titolo residenti nella West Coast. Nella loro nuova villa di Montecito, il quartiere più chic e vip di Santa Barbara, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle continuano a portare avanti progetti ed impegni lavorativi. L’ultimo di Meghan è stata una videoconferenza con tre ragazze aiutate da Smart Works (associazione che sostiene ragazze in difficoltà mettendo in vendita vestiti creati appositamente da designers britannici) e nel corso di quest’ultima la duchessa del Sussex ha mostrato personalmente (per la prima volta) una delle stanze della sua nuova casa da sogno.

Nella nuova lussuosa villa Di Harry e Meghan è presente anche una biblioteca da sogno

Un camino in pietra con uno sportello in ferro battuto e al di sopra una stampa vintage della copertina dello spartito di I Love You, California, l’inno ufficiale dello Stato. Si intravede anche la finestra compreso uno scorcio del giardino della casa.Il particolare che è balzato subito agli occhi di tutti è stata la lussuosissima biblioteca. Per gli amanti della buona lettura un paradiso terrestre. Prima che arrivassero gli inquilini Harry e Meghan questo quartiere dorato era il posto preferito dalle star più conosciute. Specialmente per la privacy che ha sempre assicurato negli anni.

Tutti i vip amano Montecito

Gwyneth Paltrow, Oprah Winfrey, le sorelle Kardashian, sono solo alcuni dei nomi vip che vivono da tempo in questa zona da “mille e una notte”. Hanno sempre adorato questo posto per la tranquillità che offre da tempo e per la possibilità di poter uscire senza rischiare di incontrare paparazzi. Da quando sono arrivati gli ex reali inglesi, però, la pace sembrerebbe essere giunta al termine. L’ondata di fotografi nella zona è aumentata notevolmente. Tutti pronti per immortalare la quotidianità dei Duchi di Sussex.

14,65 milioni di dollari il costo della casa di Montecito di Harry e Meghan

Una cifra considerevole e una tenuta da lasciare senza fiato. Questa la nuova lussuosa dimora di Harry e Meghan del costo di ben 14,65 milioni di dollari. Una casa circondata da un grande parco dove ci sono anche una piscina e una campo da tennis. La Duchessa del Sussex possiede tutto lo spazio di cui ha bisogno, soprattutto per quanto riguarda gli interni. Ben nove stanze da letto e sedici bagni. E per non farsi mancare niente una dépendance dove sua madre Doria è già pronta a dimorare.