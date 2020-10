Halloween e i travestimenti dei vip: ecco quelli più glamour

Il fascino di Halloween è unico al mondo e in pochi riescono a resistere a questa spaventosa ricorrenza. Anche i vip ne rimangono estremamente affascinanti e c’è da capirlo, visto che ci si può letteralmente sbizzarrire tra costumi spettrali e feste paurose.

Halloween e vip, che passione per i costumi originali!

Non è un caso che anche i vip siano particolarmente incuriositi soprattutto da questa festa e ogni anno facciano a gara per indossare il costume più eccentrico e originale. Non si tratta solo di attrici e attori, ma anche showgirl, cantanti, senza dimenticare modelli e modelle, ma anche tanti sportivi. Insomma, ogni anno, la sera del 31 ottobre, c’è una vera e propria sfilata che avviene online, sui social network, con l’unico obiettivo di stupire il più possibile i propri seguaci.

Dieci ore per definire il look spaventoso di Heidi Klum

A Hollywood, nonostante quello che si possa pensare, questa festa è presa decisamente sul serio. Non è certo un caso, quindi, notare abiti e travestimenti sempre più bizzarri. Una delle vip che più hanno impressionato nel 2019 è sicuramente la modella Heidi Klum, il cui travestimento ha richiesto qualcosa come oltre dieci ore di lavoro. Il risultato finale è stato, però, veramente pazzesco, visto che ha consentito di realizzare un look estremamente sofisticato, che ha reso la Klum una via di mezza tra un essere umano e un robot che arriva dallo spazio. Sui suoi profili social, ovviamente, non ha mancato di immortalare tutto il processo di trasformazione che l’ha portata a rappresentare questa creatura immaginaria.

Halloween e i costumi ispirati al cinema

Per Halloween, Lorelei Lee ha preso la decisione di indossare un costume molto particolare, dal momento che ha scelto di travestirsi da una delle modelle e attrici che hanno fatto la storia del Novecento, ovvero Marylin Monroe. Nello specifico, la bella Lorelei ha voluto puntare su quel ruolo che l’attrice dovette interpretare nel film “Gli uomini preferiscono le bionde”. E i suoi fan sui social network sono inevitabilmente andati in visibilio, affascinati e catturati dalla sua parrucca biondo platino, eyeliner e labbra perfetta con un rossetto rosso fiammante.

Interessante anche la scelta che è stata fatta dalla modella Halima Aden, che ha indossato il costume di Maleficent, in cui vengono messi in bella mostra sia il rossetto rosso che le unghie, tipicamente lunghe e da strega. Elsa Hosk non è stata da meno, volendo interpretare per una sera i panni di Alice, il personaggio del film Closer.

Anche Kylie Jenner ha riscosso un notevole successo sui social network, vestendo i pani della sirenetta Ariel. A casa Kardashian, invece, il 31 ottobre è diventato un appuntamento fisso praticamente, dal momento che Halloween viene festeggiato con un party ogni anno. Nel 2019, le Kardashian hanno scelto di tenere un basso profilo, tra costumi da supereroine, insieme ad esempio alla figlia Stormy, oppure un’interpretazione de la “Rivincita delle bionde” per la giunonica Kim.