Mamma mia! Ci risiamo… Gli Abba hanno appena pubblicato un nuovo album, Voyage, e il loro ritorno non è solo eccitante per coloro che erano fan già da tempo. «Gli Abba hanno salvato il 2021» – «Mi state salvato la vita» – «Sto piangendo di felicità proprio ora». Questi sono solo alcuni dei commenti pubblicati sotto un video di Benny Andersson che suona una versione strumentale per pianoforte di uno dei loro nuovi brani su TikTok.

Tornano gli Abba con Voyage

Le leggende del pop svedesi si sono riunite in rete in previsione del tanto atteso annuncio del nuovo materiale. Gli Abba hanno comunicato l’uscita del nuovo album, Voyage, sulle maggiori piattaforme social ma la più affollata è stata la pagina di Tik Tok che, ricordiamo, ha utenti perlopiù di ragazzi minori di 30 anni. In meno di cinque giorni, il loro account ufficiale ha accumulato quasi un milione di follower e i nove video che hanno pubblicato finora sono stati visti quasi 30 milioni di volte. Pop star come Mabel e Zara Larsson hanno postato cover sulla piattaforma da quando gli Abba si sono ufficialmente uniti.

«È chiaro dal vasto numero di creazioni e visualizzazioni di video che la nostra comunità in tutto il mondo ha così tanto amore per la band e la musica», afferma Paul Hourican, capo delle operazioni musicali di TikTok nel Regno Unito. Solo pochi artisti hanno una musica veramente senza tempo e che rimane fresca, brillante e bella 40 o 50 anni dopo come lo era il giorno in cui è stata pubblicata per la prima volta. Gli Abba sono molto vicini alla cima di quella lista.

Cosa c’entrano con Tik Tok?

Alcuni fan della nuova generazione hanno scoperto la band sui social media grazie alla challenge su TikTok #DancingQueenChallenge che ha avuto più di 160 milioni di visualizzazioni all’inizio di quest’anno. Altri invece saranno sicuramente stati svezzati alla musica degli Abba dai loro genitori o si sono innamorati di loro attraverso Mamma Mia! film e spettacoli teatrali. I giovani fan non li hanno mai visti suonare dal vivo (almeno non fino a quando non si esibiranno in forma virtuale il prossimo anno), quindi per molti la cosa più vicina è stata guardare le tribute band, anche in festival come Glastonbury e Isle of Wight.

«La cosa pazzesca è stata guardare fuori e vedere un mare di volti molto giovani che si godevano la musica degli Abba», ha detto venerdì al programma Today di BBC Radio 4 Rod Stephen, co-fondatore di Bjorn Again. «Molti frequentatori del festival conoscevano tutte le parole. Come è successo? Beh, immagino che i loro genitori abbiano preso Mamma Mia! o Abba Gold o qualcosa del genere e l’abbiano suonato incessantemente e siano stati esposti ad esso».

Classici senza tempo

Non è sempre stato così di moda essere un fan degli Abba. Sono stati trascurati per un po’ dopo la loro separazione all’inizio degli anni ’80, e la loro immagine è stata spesso bollata come pacchiana. Ma la qualità dei loro brani classici non è mai stata messa in dubbio. Mazz Murray, che attualmente interpreta Donna Sheridan in Mamma Mia! nel West End, ha affermato che le canzoni hanno «resistito alla prova del tempo per decenni». Ha infatti detto alla BBC Breakfast: «Sono sempre attraenti per un nuovo pubblico, e grazie a cose come Mamma Mia! e i film… stiamo raggiungendo un pubblico più ampio tutto il tempo. Le canzoni sono superbe. come Winner Takes It All sono le migliori canzoni mai scritte».

Se era necessaria una prova della loro resistenza, Abba Gold è stato il 20° album più venduto nel Regno Unito nei primi sei mesi del 2021 e recentemente è diventato il primo LP a trascorrere 1.000 settimane nella classifica dei primi 100 album del Regno Unito.

La moda e gli Abba

Gli ABBA sono uno dei quartetti pop di maggior successo di tutti i tempi e sono stati anche uno dei gruppi musicali più singolari in termini di moda. Dai blazer viola ai cuori ritagliati e scoperti, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad si sono assicurati che non assomigliassero a nessun altro.

Il look era dovuto in gran parte a Owe Sandström, un insegnante di liceo che per caso aveva una profonda passione per il design. Se hai visto gli ABBA negli anni ’70, molto probabilmente hai visto il lavoro di Sandström e del partner di design Lars Wigenius in azione. C’era un’altra ragione dietro la moda sgargiante: nel 2014 ABBA: The Official Photo Book, Björn Ulvaeus ha rivelato che il gruppo poteva cancellare i costumi sulle loro tasse … ma solo se fossero ritenuti impossibili da indossare ogni giorno. È difficile dire se una tuta viola attillata e a petto aperto sia prêt-à-porter. Ad ogni modo, è divertente ripensare ad alcune delle mode inventive degli ABBA.