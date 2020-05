Negli ultimi mesi sono fioccate copiosamente voci di un ritorno di fiamma tra i bellissimi ed amatissimi Giulia De Lellis e Andrea Damante. Le prove si sono fatte via via sempre più credibili, per non parlare delle coincidenze super incalzanti. Niente da fare, l’unico tassello del puzzle a venir meno è, o meglio, era, solo uno: una conferma ufficiale.Giulia e Andrea hanno provato a mandare fuori strada i follower, ma a quanto pare il depistaggio non ha funzionato granché. Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi ad aprile, non lasciano più spazio a dubbi: i “Damellis” sono tornati insieme. Ma ci sono novità!

Prima, durante e dopo

La storia dell’’influencer romana Giulia De Lellis con il dj veneto Andrea Damante era giunta al capolinea ormai un anno e mezzo fa, pare proprio a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Misfatti che Giulia ha narrato nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio anche senza”. Libro che ha venduto un numero esorbitante di copie. Fino a poche settimane fa alla De Lellis sembrava non mancare niente, con accanto il suo nuovo amore, Andrea Iannone. Ma la loro storia si è chiusa improvvisamente, subendo la battuta d’arresto a febbraio… e lei ora è tornata tra le braccia dell’ex, del suo grande amore, Andrea Damante.

Anche il dj sembrava aver iniziato una nuova vita dopo l’addio dato a Giulia, anche se niente di così eclatante: una serie di flirt per lui, poi la sbandata seria per Claudia Coppola. Lui e la modella hanno fatto coppia fissa per qualche mese, sembrava funzionare alla grande, ma era solo un’altra meteora. Dicevamo, dunque, che nelle scorse settimane non erano mancati gli indizi di un loro riavvicinamento. L’ultimo e più determinante, un post della ex corteggiatrice di U&D in cui lei spiegava di aver preso di recente una decisione che fino a poco tempo prima le sarebbe risultata impensabile. In moltissimi hanno decifrato il messaggio contenuto nella bottiglia, l’ammissione di aver dato una seconda (terza, forse anche quarta) possibilità alla sua storia con Andrea Damante.

Chi aveva sospettato, ci aveva visto lungo. Andrea e Giulia non solo sono tornati una coppia, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena, a Pomezia, nella casa della De Lellis. Da lì escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer. Il settimanale Chi li ha fotografati: tuta, cappellino e mascherina, intenti a prendere le buste del supermercato dal portabagali dell’auto. Gli scatti sono inequivocabili e testimoniano ciò che i fan più affezionati sperano da tempo: i Damellis sono tornati.