Giulia De Lellis racconta in un libro il tradimento di Andrea Damante

“Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è il titolo del primo libro dell’influencer Giulia De Lellis. Dopo le partecipazioni al Grande Fratello e al programma Uomini e Donne, decide di far uscire questo primo lavoro per raccontare l’argomento imbarazzante e scottante del tradimento. La ragazza romana è una vera a propria star sui social, vanta un numero impressionante di followers, 4,1 milioni, rendendola una delle persone più influenti fra i giovani in tutta Italia.

Giulia si confessa

Giulia è seguita da molti fan. La sua nuova love story con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, sembra andare a gonfie vele. Prima di questa storia Giulia ha avuto una relazione tanto criticata e tanto seguita sui social con Andrea Damante. Conosciuto durante il programma di Maria de Filippi Uomini e Donne, ed amato sin dal primo momento. Un legame che finì improvvisamente, il loro, lasciando tutti increduli e pieni di domande. Ebbene, Giulia ha deciso di far uscire questo libro per raccontare la storia di come ha scoperto di essere stata tradita. L’uscita del suo lavoro è prevista il 17 settembre, giorno in cui finalmente tutti i fan e i vari curiosi potranno scoprire la verità nascosta. Ciò che si cela dietro ad una delle coppie più chiacchierate e dietro la vita apparentemente perfetta di una giovanissima ragazza.

Ecco qualche anticipazione riguardante la terribile scoperta di Giulia

«Le cornici si spezzano […] ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi […] la PlayStation, la maledetta PlayStation! […] Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente […] provo un fremito di piacere […] prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli […] parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango.»

«Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente […] carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse […] una porzione intera di pasta, invece […] ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi […] umano, uno scarto della civiltà […] invece sto da Dio».