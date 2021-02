Gioielli extra lusso fanno rima con il brand Messika. In particolare, nello specifico, si tratta del modellino My Twin Skinny Rivière, tanto amato e desiderato anche dalle celebrità italiane e non solo. Un gioiello, una collana, preziosissima dal prezzo altamente proibitivo. In oro bianco, estremamente elegante con tanto di diamanti, il prezioso è la creazione riuscitissima da parte dell’omonimo brand. Questa collana a mano, My Twin Skinny ,18 carati in oro bianco diamond river è perfetta per le donne in costante ricerca di un prezioso da indossare al collo. Ricco di diamanti originali e dotato di un look retrò. Diamanti taglio smeraldo e taglio pera di 0,15ct ciascuno. Essi si alternano in una bella interazione come fossero tante storie di momenti di vita indimenticabili e unici.

Ogni diamante di questa collana di gioielli di lusso Messika (in oro oro bianco) sembrerebbe essere stato creato appositamente da un delicato entourage di diamanti micro set. Una collana di diamanti da indossare in abbinamento con il bracciale fiume My Twin Skinny, per un ornamento che farà brillare la vostra silhouette e immagine alla vista di tutti. Sicuramente un gioiello per pochi, considerando il prezzo davvero importante ed extra-luxury. La nota showgirl e personaggio iconico Belen Rodriguez ha indossato questo inestimabile prezioso durante la conduzione di una puntata del format tv seguitissimo dal pubblico “Tu si Que Vales”. Si è presentata in un look davvero unico e iconico davanti ai giurati Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mamuccari e Rudy Zerbi che non hanno potuto far a meno che notarne l’indiscusso fascino ed eleganza.

Per la bellissima Belen Rodriguez un look total black, con scollatura vistosissima, abbinato al bianco delle scarpe con il tacco a spillo e punta stretta, sinonimo di pura classe e semplicità. Capelli sciolti e ondulati ed una collana da vera e propria regina di stile. Il prezzo? Un valore più unico che raro. Ben 49.900 euro. Non male!